Valeria Alessi, scrittrice e attrice, e Giuseppe Lisciotto, illustratore e grafico, hanno auto-pubblicato una favola evocativa, sostenibile e trasversale.

Alessi e Lisciotto con Medusa la splendente – intervista

di Valeria Alessi e Giuseppe Lisciotto (2020, pp.31, Associazione artisti Anatolé).

Io nasco alla foce e scivolo in mare, le mie braccia trasparenti sono rami che saziano la fame e bagnano la sete: mi chiamo acqua.

La favola conserva tuttora il valore educativo, così da sollecitare ragione ed immaginazione?

Si può tuttora considerare la favola come strumento narrativo della storia intrecciata al comune sentire?

La favola dei due artisti messinesi porta ad iniziare un viaggio nella verità.

Una verità che assume le sembianze di un personaggio mitologico, abitante di nonluoghi concettuali, tradotti in forma simbolica.

«C’era una volta, in un paese chiamato Libia, una bellissima fonte.

Lì viveva una fanciulla più fresca […] Era Medusa, la guardiana della fonte che tutti chiamavano La splendente.»

Rivive il personaggio mitologico della Medusa, che porta nel nome il significato di “guardiana”.

Era l’unica a non essere immortale fra le tre Gorgoni, aventi il potere di pietrificare chiunque incontrasse il loro sguardo.

Anche la Medusa di Valeria Alessi perde la bellezza, dispensatrice di benessere per le terre libiche e i suoi abitanti, a seguito di una magia.

In “Le metamorfosi” di Ovidio è Atena che punisce Medusa, trasformandola in una donna orrenda, con faccia larga e tonda, con serpenti per capelli.

Inoltre, si spalancavano grandi occhi, spuntavano denti aguzzi e sfoggiava una lingua sporgente.

Di certo, la descrizione tramandata dal mito forma il substrato narrativo nelle illustrazioni di Giuseppe Lisciotto per Medusa la splendente, travolta dal maleficio del re di un popolo di conquistatori.

«Era bello, portava sul suo elmo il sole e la luna perché come gli astri il suo passo era luminoso, ma usava i suoi poteri per fare la guerra e impadronirsi di terre ricche.»

Anche nella favola di Valeria Alessi, il personaggio della Medusa assume il volto gorgonico, che pietrifica tutto ciò che incontra con il suo sguardo.

Diventa pietra, persino la fonte che da sempre abitava.

Il paese che prima era rigoglioso, poi diventò arido, per il cattivo uso dei poteri del Re mago.

Quale simbologia interpretano i personaggi della favola di Alessi e Lisciotto?

Forse che Medusa non possa personificare la Terra, che subisce le sembianze inflitte dall’Uomo – Re mago?

Infatti, sono tanti gli effetti causati a danno della Terra ad opera della condotta ingorda e irresponsabile dell’Uomo contemporaneo.

Non a caso è la Libia il nonluogo scelto per la favola.

La Gorgone Medusa ci porta in Libia, dove si tramanda esservi stata la sua dimora, segnata da numerose incisioni della testa leggendaria sulle rovine della città di Lebda.

Inoltre, i recenti disordini politico-militari hanno stretto la Libia in disagi socio-economici, dove persino la fornitura dell’acqua è bersaglio sotto tiro.

L’acqua è un bene primario per tutti gli organismi viventi.

Anche la Terra è un organismo vivente, che rinasce ogni qualvolta un fiore si apra alla vita e una specie animale sia protetta.

Ed anche tutte le volte in cui ciascuna persona possa dissetare se stesso e i campi che lo nutrono.

Eppure sono tanti i luoghi in cui Medusa ha smesso di essere splendente, manifestando il volto mostruoso della siccità.

Laddove l’ecosistema piange gocce di sabbia, la natura interrompe il ciclo naturale, causando anche emigrazioni forzate.

Medusa la splendente invita gli adulti a riflettere sulle scelte geo-politiche e fornisce ai bambini uno strumento per scoprire la ricchezza dell’acqua.

Infatti, i nostri artisti, attivisti nella tutela ambientale, hanno scelto di realizzare il libro “con carta proveniente da foreste gestite responsabilmente e prodotte senza l’uso di cloro e acidi”.

La Medusa resiliente di Valeria Alessi e Giuseppe Lisciotto riuscirà a ritornare splendente?

Nella favola il lettore troverà una risposta dettata dalla fantasia narrativa e illustrativa, contenuta persino nella font del titolo, disegnato da Lisciotto.

Invece, ciascuno degli abitanti sulla Terra dovrà sperare in una magia benevola verso la natura, dove l’acqua è “ninfa che danza”.