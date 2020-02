Catania sfida al "Cibali" la capolista Reggina. Il match tra Catania e Reggina valevole per la ventiseiesima giornata di campionato è in programma domenica 16 febbraio alle 15 allo stadio "Angelo Massimino".

Il Catania prepara la prossima sfida casalinga contro la Reggina, attuale capolista del girone.

Dopo il pareggio nella semifinale di ritorno di Coppa Italia Serie C contro la Ternana, i rossazzurri, eliminati dal citato torneo, tornano a concentrarsi sulla regular season.

Il match tra Catania e Reggina valevole per la ventiseiesima giornata di campionato è in programma domenica 16 febbraio alle 15:00 allo stadio “Angelo Massimino”.

Di fronte alla formazione etnea si presenta la prima in classifica, una compagine che ha sorpreso tutti dimostrando grinta e agonismo sin dalla prima giornata.

La Reggina non solo è riuscita a conquistare il primato d’imbattibilità in casa, ma ha anche messo in luce le proprie potenzialità nelle gare in trasferta.

Tuttavia, al di là dei successi coronati nel 2019, la squadra amaranto ha perso quota nel girone di ritorno, dovendo adesso fronteggiare la risalita di Bari e Monopoli.

Infatti i calabresi distano otto punti dalla formazione biancorossa, un gap certamente considerevole ma non impossibile da colmare.

D’altro canto il Catania piazzato all’ottavo posto dovrà preventivare l’atteggiamento offensivo imposto dal tecnico amaranto Domenico Toscano.

Nonostante l’eliminazione dalla Coppa Italia Serie C, gli etnei da un lato hanno perso un’occasione per dcretare uno sviluppo alternativo in ottica playoff.

Dall’altro, il Catania potrebbe imporre lo stesso carattere competitivo sfruttato contro la Ternana, potendo così mettere in difficoltà la squadra amaranto in cerca di una ripresa.

Questi i convocati per la sfida contro la Reggina:

PORTIERI: 1 Jacopo Furlan, 22 Miguel Ángel Martínez;

DIFENSORI: 26 Luca Calapai, 28 Andrea Esposito, 15 Giovanni Marchese, 3 Moïse Emmanuel Mbende, 20 Giovanni Pinto, 5 Tommaso Silvestri;

CENTROCAMPISTI: 27 Marco Biagianti, 21 Kevin Biondi, 25 Orazio Di Grazia, 19 Kalifa Manneh, 32 Andrea Mazzarani, 18 Giuseppe Rizzo;

16 Francesco Salandria, 4 Bruno Leonardo Vicente, 6 Nana Addo Welbeck-Maseko;

ATTACCANTI: 17 Maks Barisic, 9 Leo Steve Beleck A’Beka, 7 Gabriele Capanni, 10 Alessio Curcio, 8 Davide Di Molfetta.