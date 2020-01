Ars, no all’esercizio provvisorio. Maggioranza battuta in aula. firmato M5s l’emendamento soppressivo approvato. Sicilia nel caos.

Ars, no all’esercizio provvisorio. E’ caos in Sicilia. L’Assemblea ha approvato un emendamento soppressivo dell’articolo 1,

del disegno di legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione previsto per tre mesi.

Il presidente Gianfranco Miccichè, sospendendo i lavori ha detto:

«Di fatto abbiamo soppresso l’esercizio provvisorio, inutile andare avanti».

L’emendamento soppressivo messo ai voti porta la firma del M5s.

Il Pd ha chiesto il voto palese, a quel punto il presidente Miccichè ha aperto la votazione e,

l’articolo 1 del disegno di legge è stato soppresso: di fatto è venuto meno l’impianto del testo.

Subito dopo la votazione, Miccichè ha convocato la conferenza dei capigruppo.

Scrivono i deputati del M5 stelle all’Ars:

«Esercizio provvisorio impresentabile, nemmeno il governo ha voluto difenderlo».

«Ancora una volta la maggioranza è caduta in aula e questa volta con voto palese e,

soprattutto, con la complicità determinante degli assessori Cordaro e Grasso, che non hanno votato col governo».

Aggiungono:

«Anche loro, probabilmente, hanno capito che questa mini-finanziaria, travestita da esercizio provvisorio, era sbagliata nella forma e nel contenuto».

«Ancora una volta si procede improvvisando e senza una vera bussola, a scapito dei siciliani che dal governo Musumeci finora non hanno avuto nessuna risposta».

Lo affermano i deputati del M5S all’Ars dopo il voto favorevole al proprio emendamento che di fatto ha bocciato l’esercizio provvisorio.

Concludono i deputati 5stelle:

«A questo punto il governo compia un atto di responsabilità, presentando un testo snello, eliminando tutto il superfluo e attenendosi a quello che prevede la legge».

Sulla bocciatura dell’esercizio provvisorio, il vice presidente della Regione Siciliana Gaetano Armao interviene:

«nessun rischio paralisi domani si prosegue».

«Nessuna paralisi. Quello che è accaduto oggi si è già verificato in passato».

E il risultato del voto palese dimostra che si tratta di un mero errore che può accadere nella dinamica parlamentare».

«Al momento della votazione, infatti, erano fuori dall’Aula alcuni parlamentari della coalizione di governo poiché pensavano che il dibattito si sarebbe prolungato».

Conclude Armao:

«Nessun problema, quindi, domani si prosegue, con l’obiettivo prioritario del Governo Musumeci di approvare il ddl per dare risposte immediate ai siciliani».

La bocciatura dell’esercizio provvisorio la Cisal la ritiene: «Una sciagura per i lavoratori».

Giuseppe Badagliacca e Nicola Scaglione della Cisal, commentando il voto di questa sera all’Ars affermano:

«La soppressione dell’esercizio provvisorio della Regione siciliana, approvato questa sera dall’Ars,

rischia di rivelarsi un colpo mortale non solo per migliaia di lavoratori i cui stipendi sono a rischio,

come per esempio Lsu, Resais e Pip, ma in generale per l’attività amministrativa che di fatto verrebbe bloccata,

al netto delle sole spese essenziali, colpendo gli enti locali».

Concludono Badagliacca e Scaglione della Cisal:

«Una vera e propria sciagura che va evitata a tutti i costi: il Governo regionale e l’Assemblea trovino una soluzione immediata».