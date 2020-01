Catania-Potenza, prima gara in casa 2020. Il match valevole per la ventiduesima giornata di campionato è in programma domenica 19 gennaio alle 15 allo stadio "Angelo Massimino".

In seguito al pareggio a reti inviolate sul campo della Virtus Francavilla, il Catania prepara la prossima gara in casa.

I rossazzurri apriranno il 2020 di fronte ai propri sostenitori affrontando il Potenza, formazione distante un solo punto dal podio in classifica.

Dinnanzi al Catania si presenta uno degli avversari più ostici del Girone C, che attualmente lotta per raggiungere i vertici della classifica.

Infatti il Potenza non solo si è dimostrato un’imprevedibile sorpresa blindando il quarto posto, ma ha anche espresso un calcio innovativo e dinamico.

Sotto la guida di mister Raffaele la compagine lucana ha insidiato numerose avversarie grazie al pressing alto e un possesso palla solido in fase di ripartenza.

Avendo totalizzato al momento 39 punti, la squadra rossoblu si è resa protagonista di vittorie importanti.

Tra queste le gare esterne in campionato contro Catanzaro e Avellino e vittoria sul campo della capolista Reggina in occasione dei sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie C.

D’altro canto il Catania conosce l’entità del prossimo avversario, fermo restando l’obiettivo di scalare la classifica e abbandonare l’attuale settimo posto.

La vittoria etnea al “Viviani” nel match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C potrebbe rivelarsi decisiva per replicare un successo tanto sudato quanto meritato.

Nonostante le vicende che ruotano attorno al club catanese, la formazione rossazzurra ha ancora molto potenziale nascosto da esprimere.

Sebbene la stagione 2019/20 sia ricominciata settimana scorsa, il primo confronto al “Cibali” sarà un’occasione per testare la rosa in ambito casalingo.

Dunque quella di domenica non sarà una semplice gara di transizione, ma al contrario potrebbe dimostrarsi determinante ai fini di un considerevole posizionamento in classifica.