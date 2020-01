Il catanese Cappellani lascia i Cinquestelle. Scrive che il M5s si è: «imborghesito, finito in una spirale di autoreferenzialità».

Il catanese Cappellani lascia i Cinquestelle

Il catanese Cappellani lascia i Cinquestelle. Il deputato nazionale catanese del M5s Santi Cappellani esce dal movimento con una mail inviata ieri sera perché:

«non avrebbe senso rimanere in una squadra in cui non ci si riconosce più».

E perché: «avvertivo da tempo la profonda frustrazione» di «non poter rappresentare il temine di cui ci fregiamo».

E ancora ribadisce Cappellani: «non poter rispondere ai territori per non minare gli equilibri di questo o quel governo».

Lo scrive La Sicilia.

Inoltre, nella missiva, riporta il quotidiano, Cappellani, 29 anni, studente di Psicologia e manager nell’azienda di famiglia,

spiega di non avere potuto ‘pagare’ il movimento perché non ricordava la password d’accesso al sistema.

Scrive che il M5s si è:

«imborghesito, finito in una spirale di autoreferenzialità». «Quando sento la frase ‘pugno di ferro’ – aggiunge – rabbrividisco».

Secondo Cappellani nel M5s c’è:

«più ascolto a comunicazione e sondaggi» che «al sentire comune e della base».

Sostiene Cappellani:

«mentre ci si apriva giustamente alla società civile con gli uninominali, si cancellavano dalle liste attivisti storici, senza alcuna motivazione».

Che contesta:

«una serie di azioni di imperio che hanno fatto venire meno proprio il sentirsi comunità», a partire dai: «facilitatori» voluti con: la «volontà di eliminare ogni voce critica e ogni pensiero pensante».

Infine contesta che in Sicilia il M5S:

«è in preda all’anarchia, non vi è una linea comune, molto spesso, e senza confronto, vengono prese posizioni contro i nostri stessi alleati di governo e contro le azioni dei nostri stessi ministri».

«Gli amministratori locali sono abbandonati a se stessi. E mi fermo qui».