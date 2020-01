Comitato promotore cerca intesa con la società. Il "Comitato promotore per l'acquisizione del Catania Calcio" rende nota l'intenzione di avviare una rete di contatti con il club rossazzurro attraverso la delega assegnata allo studio commercialistico Paladino e allo studio legale Castelli.

Comitato promotore cerca intesa con la società. Sebbene sia ancora prematuro parlare di trattativa in corso, matura pian piano l’interesse per il club di via Magenta.

Il “Comitato promotore per l’acquisizione del Catania Calcio” ormai formato mira ad avere contatti con la società etnea.

Al centro dell’operazione ci sarebbe la delega affidata allo studio Paladino e allo studio Castelli così da ottenere maggiori informazioni in ambito giuridico.

Questa la nota ufficiale del “Comitato promotore“:

“Posto il primo punto cardine, cioè la sua costituzione con atto notarile”,

“il Comitato promotore per l’acquisizione del Catania Calcio ora delega lo studio commercialistico Paladino e quello legale Castelli”,

“poiché consulenti del gruppo di imprenditori che desiderano rilevare il club rossazzurro, per tutti gli aspetti extra sportivi”.

Continua la nota:

“I prossimi passi del Comitato saranno, quindi, contattare la società Calcio Catania nei modi previsti quando si imbastisce una proposta di trattativa”,

“e avviare tutte le procedure previste dalla Legge per ottenere le necessarie attestazioni”.

E conclude:

“Ecco perché, per rispetto nei confronti di tutte le parti coinvolte e della città”,

“in questa fase il Comitato sarà rappresentato esclusivamente dallo studio Paladino e dallo studio Castelli”.

“Terminato il loro compito, se, così come ci si augura, tutto sarà andato per il meglio”,

“sarà la volta delle componenti, alle quali sarà affidato l’aspetto prettamente sportivo, dire la loro”.