Differenziata a Palermo, tutti assolti. La procura della Corte dei Conti aveva citato a giudizio ex governatori, sindaci e amministratori per 9,5 milioni di euro.

Differenziata a Palermo, tutti assolti. I giudici della Corte dei conti hanno assolto gli ex presidenti della Regione, Salvatore Lombardo e Rosario Crocetta,

l’ex sindaco di Palermo Diego Cammarata e l’attuale sindaco di Palermo Leoluca Orlando,

e gli assessori Michele Pergolizzi, Giuseppe Barbera e Cesare La Piana per il flop della raccolta differenziata nel capluogo.

La procura della Corte dei Conti li aveva citati tutti a giudizio per un presunto danno erariale di 9 milioni e 500 mila euro.

Al centro della contestazione il mancato avvio della differenziata tra il 2012 e il 2014.

L’indagine era nata da un esposto del Movimento 5 stelle, prima firmataria l’ex deputata Claudia Mannino,

in seguito al quale la Guardia di finanza aveva avviato alcune indagini.

I livelli della raccolta differenziata erano rimasti fermi al 9 per cento dal 2011 al 2013, mentre nel 2014 erano addirittura diminuiti all’8 per cento.

Nel frattempo, il Comune ha pagato alla controllata ex Amia 98 euro a tonnellata dal 2011 al 2013 e 65 euro nel 2014.

Il danno era stato stimato prendendo a riferimento i livelli di differenziata previsti dalla legge regionale del 2010, poi modificati successivamente nel nuovo piano regionale.

I magistrati contabili nella citazione avevano contestato un danno di 970 mila euro a Raffaele Lombardo e,

620 mila euro a Rosario Crocetta, in qualità di commissari con poteri speciali.

L’ex sindaco di Palermo Diego Cammarata aveva una citazione per 180 mila euro, e l’attuale sindaco Leoluca Orlando per 3,7 milioni.

Coinvolti anche due suoi ex assessori all’Ambiente, il professore Giuseppe Barbera,

al quale la Corte chiedeva 2,7 milioni di euro e Cesare La Piana, citato per 1 milione di euro.

Per i giudici della Corte dei Conti, presieduta da Guido Carlino, le responsabilità dei problemi della differenziata,

non possono essere imputabili agli amministratori in quanto tali per la loro posizione.

Scrivono i giudici:

«nella materia di cui si tratta la disciplina unitaria può incontrare effettive possibilità di attuazione in misura differenziata,

a seconda dei contesti territoriali e sociali di volta in volta interessati».