Calcio Catania, lettera ai calciatori. L’ormai nota vicenda che ruota attorno al destino della società di via Magenta concede nuovi sviluppi anche in periodo natalizio.

Tuttavia stavolta pare che la situazione in casa Catania sia più intensa di quanto dichiarato in precedenza.

A far sorgere molteplici dubbi sul futuro del Calcio Catania è stata una lettera inviata ai giocatori rossazzurri da parte della società etnea.

Nella suddetta comunicazione (pubblicata in tarda mattinata sul sito tuttoc.com) suscita scalpore l‘invito rivolto ai calciatori di trovare una nuova squadra a gennaio.

A decretare una decisione tanto drastica quanto inaspettata sarebbe stata la difficoltà, ora resa pubblica, di sopperire agli oneri economici.

Attualmente nessuna smentita è stata palesata dagli organi societari etnei così da complicarsi il quadro che racchiude ancora molte incertezze in merito.

Questo il testo della lettera ricevuta dai calciatori rossazzurri:

“Cari ragazzi, nel rinnovare a voi e alle vostre famiglie gli auguri di un Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo”,

“con la riapertura delle liste di trasferimento abbiamo il dovere di esporvi con chiarezza il quadro economico della ns. Società”.

Puntualizzazioni della società etnea:

“Il Calcio Catania Spa per la ben nota situazione debitoria non potrà far fronte agli adempimenti economici così come attualmente in essere”.

“La vita del Catania è primaria ad ogni cosa così che ci sembra giusto che troviate una squadra che vi garantisca di poter avere soddisfatte le vostre esigenze tecniche ed economiche”.

Conclude la lettera:

“Nessuna pretesa sarà da noi avanzata alle eventuali squadre che si faranno avanti. Certi della vs. comprensione vi salutiamo cordialmente. Calcio Catania Spa”.