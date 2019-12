La notte di Sigonella narrata da Fleres e Garofalo. Il libro ricostruisce i fatti accaduti a Sigonella nel 1985, evento che cambiò i rapporti tra Italia e USA.

La notte di Sigonella narrata da Fleres e Garofalo. Lunedì 7 ottobre 1985 la nave da crociera italiana Achille Lauro,

alle ore 13:07, mentre si apprestava a lasciare le acque egiziane per approdare in Israele,

sequestrata da quattro terroristi palestinesi armati, che si erano introdotti a bordo con passaporti falsi.

I terroristi infatti, sorpresi da un componente dell’equipaggio mentre maneggiavano le armi destinate a una loro missione programmata durante lo sbarco nel porto israeliano di Ashdod,

reagirono repentinamente e, dopo una sparatoria che coinvolse un membro dell’equipaggio successivamente ferito ad una gamba, si impossessarono della nave.

Alla storia della drammatica ‘notte di Sigonella’, quella tra il 10 e l’11 ottobre 1985, manca un’ora, durante la quale accaddero fatti che sfuggirono alle cronache del tempo.

Una testimonianza dei presunti rapporti fra i servizi segreti americani e quelli italiani.

In quella occasione il Governo italiano disse no agli Stati Uniti, riuscendo a non consegnare ai suoi militari,

gli autori e i presunti ispiratori del sequestro del transatlantico Achille Lauro.

Nel libro di Salvo Fleres e Paolo Garofalo, i due autori, uno giornalista ed ex parlamentare, l’altro autore di saggi sulla comunicazione e di diritti umani,

alla luce di una serie di nuovi elementi, del tutto inediti, e di qualche logica deduzione, formulano alcuni inquietanti interrogativi sulla vita del nostro Paese.

Un episodio che potrebbe aver cambiato l’interpretazione dei rapporti allora esistenti tra Italia e USA.

La ricostruzione dei fatti mette sotto i riflettori il comportamento di diversi protagonisti di quei difficili momenti da:

Ronald Reagan a Michael Ledeen, da Yasser Arafat ad Abu Abbas, da Bettino Craxi a Francesco Cossiga,

da Giulio Andreotti a Giovanni Spadolini, dai Carabinieri ai VAM (Vigilanza Aeronautica Militare).

Nella pubblicazione si rivelano dettagli inediti molto importanti, che conducono il lettore fino ai giorni nostri,

giungendo all’inchiesta mani pulite e al suo principale artefice, Antonio Di Pietro.