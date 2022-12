Fuoco in galleria, tir in fiamme caos nelle autostrade. Incidenti stradali e autostrade siciliane nel caos. Disagi sulla Messina-Catania e Messina-Palermo.

Fuoco in galleria, tir in fiamme caos nelle autostrade. Incidenti stradali e autostrade siciliane nel caos. Sinistri stradali con gravi disagi per gli automobilisti nella vigilia di Natale.

Nella notte, sulla Messina-Catania due mezzi pesanti si sono scontrati all’altezza di Nizza di Sicilia e il tratto tra Tremestieri e Roccalumera è stato chiuso per diverse ore, sino a stamane.

Uno dei due mezzi è finito nella scarpata il conducente si è ferito e subito dopo trasportato in ospedale.

Il sinistro stradale più grave è avvenuto nella galleria Telegrafo nella A 20 Messina-Palermo nel tratto tra Boccetta e Villafranca.

Un tir con rimorchio frigorifero è andato in fiamme poco dopo la una di notte provocando tanta paura tra gli automobilisti costretti a una veloce retromarcia prima che il mezzo esplodesse.

L’autostrada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni fino alla tarda mattinata, poi riaperto il tratto verso Messina.

Il tratto in direzione Palermo è ancora chiuso.

I tecnici sono al lavoro per eseguire i sopralluoghi per la rimozione del tir e per la verifica delle condizioni di sicurezza della galleria.

Solo dopo gli accertamenti il tratto potrà essere riaperto al transito, ma servirà almeno qualche giorno.

Nel frattempo il traffico delle auto è dirottato dallo svincolo di Giostra sulla Strada statale 113 con gravi disagi per i comuni della riviera.

I mezzi pesanti, dovranno effettuare tutta la circumnavigazione da Catania per raggiungere Milazzo. La Prefettura ha convocato il Comitato per l’ordine e la viabilità e la situazione è tenuta sotto controllo ora per ora.