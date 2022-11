Humanity 1, sbarcano a Catania 144 migranti. A bordo della nave ong restano 35 naufraghi, ma le polemiche non si placano.

Humanity 1, sbarcano a Catania 144 migranti

Humanity 1, sbarcano a Catania 144 migranti. Personale della ong Sos Humanity, riferisce che a seguito dell’ispezione, sarebbero sbarcati al porto di Catania 144 migranti sui 179 che erano a bordo.

Trascorsa una notte difficile tra soccorsi e polemiche con una trentina di attivisti che sul molo di Levante hanno gridato e chiesto a gran voce lo sbarco di tutti i migranti a bordo.

Petra Krischok, portavoce di Sos Humanity, parlando con i giornalisti sul molo di Levante ha detto:

«Al momento ci sono 35 naufraghi ancora a bordo della Humanity 1 al porto di Catania, che le autorità italiane sembra non vogliano lasciar sbarcare: sono tutti uomini adulti, senza problemi medici».

Continua la Krischok:

«Non sono io il capitano, non decido io, ma lasciare il porto di Catania se non dovessero sbarcare tutti i migranti che sono a bordo della nave sarebbe illegale, perché sono tutti profughi».

Spiega la portavoce:

«I controlli sono ancora in corso ma Catania non ci è stato assegnato come porto sicuro».

Aboubakar Soumahoro, il deputato di Verdi e Sinistra Italiana ha polemicamente twittato:

«In questo momento al porto di Catania è in corso uno sbarco selettivo».

«Corpi consumati di naufraghi già sfiniti da freddo, stanchezza, traumi e torture sono considerati, per volontà del governo di Giorgia Meloni, degli oggetti. Una vergogna».

In un successivo intervento, Soumahoro rincara la dose:

«In questo istante sulla nave un naufrago si è sentito male e non c’è neanche un’ambulanza sul posto».

Continua Soumahoro:

«La presidente Giorgia Meloni ha la responsabilità di ogni vita attualmente sospesa su questa nave Sos-Humanity nel porto di Catania».

«Non potete piegare la vita di esseri umani alle vostre convenienze di Palazzo. Il parlamentare parla di un dramma accaduto dopo quasi otto ore di attesa».

Aggiunge ancora il deputato:

«La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il suo governo hanno ha deciso di respingere illegalmente 40 persone sfinite e con le lacrime agli occhi. Negare il diritto a decine di naufraghi è illegale ed è disumano».

«Questo non è difendere i confini italiani e non migliora la vita di chi vive in Italia. Questo è disumanità e noi resisteremo».

Già attiva la macchina dei soccorsi con decine di mezzi che fanno la spola tra il porto e le strutture individuate per l’accoglienza.

Stefano Principato della Croce rossa italiana, conferma che sull’imbarcazione dell’ong è stato eseguito un controllo dai medici degli Uffici di sanità marittima e afferma:

«Siamo attrezzati per ogni caso di emergenza, se ce ne fossero, a bordo della nave Humanity 1, ancorata al porto».

Marco Romano della Protezione civile del Comune di Catania conferma:

«Le persone sbarcate accompagnate al Palaspedini. La struttura è pronta ad accogliere tutti gli ospiti presenti sull’Humanity 1».

Poi conclude:

«Anche se prende consistenza la voce che domani dovrebbero arrivare altre navi di ong a Catania, cercheremo di dare come sempre il massimo dell’ospitalità».

Intanto pare che siano in avvicinamento al porto di Catania le altre tre navi ogn: la tedesca Rise Above, con a bordo 90 persone e le norvegesi Ocean Viking, 234 migranti a bordo, e Geo Barents, con 572 persone soccorse.

Quest’ultima è ancora fuori dalle acque territoriali italiane, ma naviga vicino al suo ‘confine’.

«le autorità italiane hanno chiesto alla Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, di entrare in porto a Catania per valutare casi di vulnerabilità a bordo».