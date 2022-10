Catania-Città di Sant'Agata 3-2, etnei ancora vittoria. I rivali del Lamezia Terme perdono la partita. Catania vola in classifica.

Catania-Città di Sant’Agata 3-2, etnei ancora vittoria

Catania-Città di Sant’Agata 3-2, etnei ancora vittoria. I rossoazzurri volano in classifica e consolidano il loro primato (8 punti in più sulla seconda) sfruttando la sconfitta del Lamezia Terme in casa del San Luca.

Quindi il Catania supera col punteggio di 3-2 la fiera Città di Sant’Agata che non demorde al “Massimino” offrendo una buona prestazione contro i padroni di casa tecnicamente superiori.

Per gli etnei realizzano nel primo tempo Rapisarda e Vitale, nella ripresa Jefferson su calcio di rigore;

I marcatori per gli ospiti sono Scolaro e Bonfiglio quest’ultimo dagli undici metri.

Le squadre sin da subito si affrontano a viso aperto e puntano a sfruttare la velocità dei propri componenti in attacco per costruire azioni importanti.

Al 10mo minuto Città di Sant’Agata si propone sulla corsia di sinistra mandando al tiro da lontano D’Aleo che infastidisce gli etnei sfiorando la traversa.

Al 14esimo minuto azione veloce degli ospiti, ancora sulla sinistra, la sfera entra nell’area di rigore mandata in angolo dai difensori catanesi.

Al 17esimo minuto il Catania si rende protagonista di un’azione spettacolare e si guadagna il vantaggio.

Sarno sulla fascia destra confonde i difensori del Sant’Agata, serve magistralmente Rapisarda che si era inserito in area e con una conclusione violenta supera il portiere Curtosi.

Goal che accende i tifosi catanesi e gara che si mette bene per gli uomini di mister Giovanni Ferraro.

Al 24esimo minuto Città di Sant’Agata si fa temere per un tiro-cross che si insinua in area, bene per Bethers perché Cicirello non riesce ad agganciare la palla.

La squadra messinese non si perde d’animo e nonostante il goal di svantaggio continua a giocare con grinta e prerogativa, cercando di penetrare sull’esterno la ormai rodata difesa rossoazzurra.

Al 35esimo minuto gli etnei colpiscono ancora, con grande freddezza centrando il raddoppio, sempre con i soliti Sarno-Rapisarda.

Il pallone in mezzo per Sarao che non riesce ad agganciare, sfera deviata da un difensore. Però di testa allaccia Vitale, professionista degli inserimenti offensivi, che decreta il 2-0.

Il primo tempo termina dopo un minuto di recupero che conferma il Catania in doppio vantaggio.

Inizia la ripresa, nessun cambio e non cambia lo schema della gara. Città di Sant’Agata non si scoraggia e continua a giocare bene.

Il Catania è sempre li, pronto a colpire tentando svincolamenti e accelerazioni da manuale. Al 48esimo minuto una uscita avventata di Bethers e intervento sbagliato di Lorenzini: Vincenzo Vitale non ne approfitta e sventola fuori a porta vuota.

Al 54esimo minuto gli uomini di mister Vanzetto riescono ad accorciare le distanze.

Ed ecco la sfera messa in mezzo dalla destra a opera della squadra ospite, la difesa del Catania lascia passare e Scolaro segna con una conclusione da posizione ravvicinata.

Quindi tra il 56esimo minuto e il 61esimo gli allenatori organizzano i primi cambi dell’incontro: in casa rossoazzurra: dentro Jefferson, Andrea Russotto e Palermo, fuori Sarao, Sarno e Lodi.

Il match rimane sempre aperto, i cambi fanno si che i padroni di casa facciano fede su Russotto per provare a chiudere il punteggio.

Al 71esimo minuto, il direttore di gara decreta un calcio di rigore per gli etnei per un fallo di Scolaro su Forchignone.

Alla battuta dal dischetto si appresta Jefferson che non sbaglia. Il brasiliano si afferma sempre più capocannoniere della squadra (5 reti segnate).

Dopo il goal dei rossoazzurri, sostituzioni anche per Vanzetto che richiama in panchina Scolaro, Cicirello e dopo, Brunetti per Maesano, e ancora Monteiro e Napoli.

All’80esimo minuto ingenuità di Rizzo che sgambetta Maesano in area, rigore anche per il Città di Sant’Agata che segna dal dischetto con Bonfiglio passando la porta di Bethers.

Successivamente il Catania sfiora il quarto goal con Forchignone, il quale non sfrutta l’assist al centro di Russotto, palla solo da accostare in porta, invece lo svirgola malamente.

Dopo assegnati 4 minuti di recupero poi allungati a 5 per effetto delle sostituzioni: Carrà per Casella nel finale e qualche altro contrattempo.

Al termine il fischio finale decreta la vittoria che conferma definitivamente il Catania in vetta alla classifica generale del campionato.

CATANIA-CITTÀ DI SANT’AGATA 3-2

Reti realizzate da: 17′ Rapisarda, 35′ Vitale, 54′ Scolaro, 71′ Jefferson (rig.), 81′ Bonfiglio (rig.)

Catania (4-3-3): Bethers 6; Rapisarda 7.5, Somma 6.5, Lorenzini 6, Castellini 6.5; Rizzo 5.5, Lodi 6 (dal 61′ Palermo 6), Vitale 7; Sarno 7 (dal 61′ An. Russotto 6), Sarao 5.5 (dal 56′ Jefferson 6.5), Forchignone 6 (dal minuto 84′ Buffa sv).

A disposizione: Groaz, Boccia, Lubishtani, Giovinco, De Luca. Allenatore: Ferraro 6.

Città di Sant’agata (3-4-3): Curtosi 6; Casella 5.5 (dal 91′ Carrà sv), Demoleon 6, Brunetti 5.5 (dal 78′ Napoli 6); Morleo 6, Scolaro 7 (dal 72′ Maesano 6), Calafiore 6, D’Aleo 6; Vitale 5.5, Cicirello 5.5 (dal 72′ Monteiro 6), Bonfiglio 6.

A disposizione: Quartarone, Duli, Gallo, El Yacoubi, Raspaolo. Allenatore: Vanzetto 6.

Arbitro: Alessandro Silvestri di Roma 1.

Assistenti: Davide Di Dio (Caltanissetta) e Manfredi Scribani (Agrigento).

Ammoniti: Vitale, Bonfiglio, Scolaro

Note: 15.048 spettatori nello stadio “Angelo Massimino”

Recupero: 1′ – 4′

Angoli: 2-1