Verso Paternò-Catania, pronti a giocare – intervista. Tra poche ore il tanto atteso match Paternò-Catania giocato al “Falcone e Borsellino” e contrariamente a quanto previsto con il pubblico presente sugli spalti.

Fischio d’inizio el match domani alle ore 15.

Giovanni Ferraro, allenatore dei rosso-azzurri, parla della gara contri i colleghi paternesi trattando alcuni argomenti tecnici legati alla squadra.

Spiega il tecnico degli etnei in merito ai calciatori in campo per l’evento sportivo:

«Recuperiamo Andrea Russotto e poi saremo quelli di mercoledì. Settimana prossima recupereremo qualche altro calciatore».

In merito al turnover spiega Ferraro:

«è una soluzione che consideriamo. Abbiamo fatto la rifinitura. Ho visto i ragazzi motivati. Si sono allenati con entusiasmo e sono pronti per affrontare una partita difficile».

«Sia chi gioca dall’inizio, sia chi subentra sa l’importanza della sfida di domani contro una buona squadra».

In riferimento al Paternò evidenzia:

«gioca in velocità e viene da una vittoria importante ottenuta mercoledì. Gli avversari hanno entusiasmo ma noi siamo pronti a proseguire il nostro cammino».

Per quanto riguarda la decisione di giocare a Paternò afferma:

«Paternò-Catania al Falcone-Borsellino? Giusto così. Le partite bisogna giocarle in presenza di pubblico e sul campo della squadra di casa».

«Siamo contenti e pronti ad affrontare questa gara che permetterà ai nostri tanti tifosi di ammirarci e soprattutto di incitarci fino alla fine».

Continua mister Ferraro:

«È importante coltivare l’entusiasmo tramite le prestazioni e le vittorie. Alleno un grande gruppo e abbiamo tutti i tasselli per fare bene domani».

«C’è un gruppo, una squadra, una mentalità acquisita, una società che non ci fa mancare niente. Il Direttore Laneri ci assiste sempre in allenamento e abbiamo un pubblico che ci sostiene fino alla fine».

Infine il mister conclude:

«Siamo qui, pronti a dare sempre il massimo facendo capire quanto teniamo alla vittoria del campionato consolidando la nostra classifica di partita in partita».