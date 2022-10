Meloni si insedia, Musumeci ministro del Sud. La squadra di governo giura, firma anche il siciliano Adolfo Urso.

Meloni si insedia, Musumeci ministro del Sud

Meloni si insedia, Musumeci ministro del Sud. Da questa mattina nello Musumeci è Ministro della Repubblica Italiana.

Nasce oggi il governo Meloni, il primo consiglio dei ministri italiano guidato da una donna.

L’esecutivo conta su due ministri siciliani, uno dei quali è proprio l’ex Presidente della Regione. L’altro, Adolfo Urso, lo è di adozione e origine di famiglia essendo nato a Padova ma da genitori di Acireale.

Nello Musumeci da Presidente della Regione Siciliana a Ministro.

L’ex Presidente della Regione è volato in alto con un notevole salto di qualità. Nello Musumeci, che la coalizione non ha voluto riconfermare in Sicilia, si prende la rivincita.

Si tratta di un risarcimento morale per le amarezze che ha vissuto in questo ultimo periodo.

Un indennizzo per aver scelto di farsi da parte e consentire una facile soluzione delle diatribe siciliane che si erano prospettate per una sua nuova candidatura.

Per Musumeci non è la prima volta al governo.

In passato Nello Musumeci ha partecipato a livello politico nazionale da sottosegretario. E anche in questa tornata si faceva il suo nome per un incarico da Sottosegretario all’Agricoltura o alla Presidenza del Consiglio.

Contrariamente, il fondatore di Diventerà Bellissima Movimento confluito in Fratelli d’Italia approda, a 67 anni, al più importante incarico della sua lunga carriera politica.

L’attribuzione di Musumeci è un ministero da 100 miliardi.

Al siciliano Nello Musumeci tocca così un Ministero ‘importante’, tanto che può contare su una dotazione di quasi cento miliardi di euro.

Certo, non è denaro che può spendere direttamente ma risorse del Pnrr e del fondo di sviluppo e coesione. Toccherà quindi al suo ministero programmare l’impiego di queste risorse con le Regioni del Sud.

Due i Ministri siciliani.

Oltre a Musumeci, un dicastero attribuito ad Adolfo Urso. Inizialmente dato come possibile titolare della Difesa, Urso invece siederà sulla poltrona di Ministro allo Sviluppo economico.

Urso proviene dalla Commissione di Vigilanza sui Servizi segreti, il suo nome era uscito anche come possibile candidato alla Presidenza della Regione Siciliana per il dopo Musumeci.

Nelle più alte cariche dello Stato siedono siciliani.

I due Ministri siciliani si uniscono alle due più alte cariche dello Stato. Altri due Siciliani siedono sulle poltrone della prima e della seconda carica dello Stato.

Si tratta, naturalmente, del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Ecco i ministri di Giorgia Meloni:

Luca Ciriani è il nuovo ministro per i rapporti con il Parlamento;

Elisabetta Casellati è ministro delle Riforme;

Matteo Salvini è ministro delle Infrastrutture e vice premier;

Guido Crosetto è ministro della Difesa;

Nello Musumeci, ex presidente della Regione Siciliana, è ministro del Mare e per il Sud;

Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vice premier;

Carlo Nordio è ministro della Giustizia;

Giancarlo Giorgetti è ministro dell’Economia e delle Finanze;

Marina Elvira Calderone è la ministra del Lavoro e delle politiche sociali;

Anna Maria Bernini è ministro dell’Università;

Raffaele Fitto è ministro agli Affari Europei;

Matteo Piantedosi è ministro dell’Interno;

Francesco Lollobrigida è ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare;

Roberto Calderoli è il nuovo ministro per gli Affari regionali e le autonomie;

Gilberto Pichetto Fratin è il nuovo ministro per la Pubblica amministrazione;

Gennaro Sangiuliano è ministro della Cultura;

Eugenia Maria Roccella è il nuovo ministro della Famiglia, Natalità e Pari opportunità;

Giuseppe Valditara è ministro dell’Istruzione e del Merito;

Orazio Schillaci è ministro della Salute;

Andrea Abodi è ministro per lo sport e i giovani;

Daniela Santanché è ministro per il Turismo;

Alessandra Locatelli è il nuovo ministro per le Disabilità, per le politiche di coesione e per il Pnrr;

Adolfo Urso è il Ministro dello Sviluppo Economico;

Paolo Zangrillo è ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

Giorgia Meloni ha voluto al suo fianco il siciliano Alfredo Mantovano come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.