Licata – Catania 1-2, gli etnei vincono ancora. Altra trasferta, altro “derby” (e non poteva essere altrimenti vista la categoria attuale) per il Catania, valevole per la terza giornata del campionato di serie D (Girone I).

La compagine etnea, tornata a indossare la classica divisa rossazzurra, riesce a imporsi sul campo del Licata fortificando il proprio bottino di altri tre punti assestandosi, insieme al Lamezia Terme, al primo posto del girone.

Mr. Ferraro predispone il consueto 4-3-3, dando però spazio a diversi nuovi interpreti causa infortuni e turnover.

Mancano all’appello i vari Lodi e Chiarella, assoluto mattatore delle giornate precedenti. Curiosità per Giovinco e Russotto dal primo minuto e, soprattutto, per Rizzo.

Quest’ultimo capitano e anima della squadra che agirà da play basso nella formazione e, piccolo spoiler, non tradirà le aspettative.

Il Licata, nonostante gli zero punti in classifica, è una squadra che esprime un bel gioco.

Infatti i primi dieci minuti in cui il Catania si presenta statico, portano il segno di Rotulo (autore dell’unico gol in campionato del Licata) e Minacori (autore di otto reti lo scorso anno).

I “problemi” del Catania sembrano essere gli stessi, vi è la difficoltà nel costruire il gioco nonostante il livello tecnico elevato.

Continua il momento di appannamento per il numero 99 Sarao che non riesce a convertire un’occasione nitida da gol su imbeccata di Rizzo.

Quando si fatica in condizioni del genere uno spunto può essere trovato dai calci piazzati. Ed è proprio così che al ventiduesimo, il Catania passa in vantaggio.

Su rinvio del del numero 8 Frisenna, il capitano Rizzo trova una splendida volee di destro che finisce dietro le spalle di Valenti.

Il Licata reagisce, ma il Catania mantiene il vantaggio durante il primo tempo anche con qualche azione pericolosa.

Per il Licata, segnaliamo una punizione pericolosa al 44 esimo colpisce la barriera etnea e finisce di un soffio alla destra di Bethers.

Ad inizio secondo tempo, Ferraro, opta per un cambio. Russotto non può continuare per i soliti fastidi muscolari, al suo posto De Luca.

Proprio ad inizio ripresa, il Licata, si vede annullare un gol. Izco si trova al di là dell’ultimo difensore etnea.

Al cinquantaseiesimo altro cambio che sarà determinante, esce Giovinco (autore comunque di una buona prova) ed entra Jefferson.

C’è anche tempo per un altro esordio, quello di Sarno, che torna a vestire la maglia rossazzurra del Catania.

Anche il Licata cerca di scuotere il match con dei cambi. Importante l’ingresso di Baldeh ma soprattutto Outtara.

Si segnala un giovane di personalità tra le file rivali, il numero quindici Placido Marcellino che tenta per due volte l’eurogol dalla distanza andando vicinissimo ai pali coperti da Bethers.

Proprio quando il match sembrava giunto al termine, il Catania trova il gol che mette in ghiaccio la partita. Assist dentro di Jefferson e girata rasoterra del nuovo entrato De Luca.

Due note agrodolci per il finale. Lo stesso De Luca esultando si fa espellere dall’arbitro per aver detto qualcosa al guardalinee.

Altro aspetto negativo è il gol, a tempo quasi scaduto, di Outtara. Il giocatore del Licata si incunea in area tra Lorenzini e Rapisarda e afferra una deviazione che non trova scampo per i rossazzuri.

Per loro fortuna il tempo era quasi scaduto e si va tutti negli spogliatoi con 1-2 finale. Applausi anche per i soliti supporters etnei accorsi nell’agrigentino.

Il gioco resta utile per la categoria, ci sono i soliti limiti nella costruzione in fase di possesso, ma questa squadra ha tutte le carte in regola per giocare un campionato convincente

e mettere, passo dopo passo, un ulteriore tassello per l’obiettivo prefissato, e alla portata dell’organico etneo.

Angelo Randazzo

LICATA-CATANIA 1-2

Licata (3-4-2-1): Valenti; Vitolo, Calaiò, Orlando (40’ st Ouattara); Izco (20’ st Cannia), Mudasiru (25’ st Marcellino), Frisenna (35’ st Rubino), Pino; Ficarra (20’ st Baldeh), Rotulo; Minacori.

A disposizione: 27 Sienko; 14 Cappello; 16 Puccio; 17 Saito. Allenatore: Romano.

Catania (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Castellini, Lorenzini, Lubishtani; Buffa (15’ st Al. Russotto), Rizzo, Palermo; An. Russotto (1’ st De Luca), Sarao (29’ st Sarno), Giovinco (11’ st Jefferson).

A disposizione: 22 Groaz; 2 Boccia, 4 Somma; 10 Lodi; 11 Forchignone. Allenatore: Ferraro.

Arbitro: Alberto Poli (Verona).

Reti: pt 23’ Rizzo; st 44’ De Luca; 50’ Ouattara.

Note: espulso De Luca al 45’ st per doppia ammonizione. Ammonito Lorenzini.

Angoli: 4-1.

Recupero: pt 0’; st 6’.