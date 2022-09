Appartamento devastato dalle fiamme a Tremestieri. Non si registrano feriti, 50enne è riuscito a mettersi in salvo.

Appartamento devastato dalle fiamme a Tremestieri

Appartamento devastato dalle fiamme a Tremestieri. Appartamento in fiamme nella notte in via Convento del Carmine a Tremestieri Etneo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Catania, sul posto anche un’ambulanza e i carabinieri.

Non si registrano feriti, un cinquantenne è riuscito a mettersi in salvo, mentre i pompieri hanno soccorso e portato fuori un cane rimasto intrappolato dentro.

L’abitazione è andata completamente distrutta ma le fiamme non hanno coinvolto altri appartamenti.

Sono in corso le verifiche per accertare le cause che hanno innescato il rogo.