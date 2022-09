Covid in Sicilia, 950 nuovi casi e 4 morti. I tamponi eseguiti sono solo 10.160. Catania resta prima per contagi nell’isola.

Covid in Sicilia, 950 nuovi casi e 4 morti. Ieri i positivi erano 1.059. I tamponi eseguiti sono 10.160.

La Sicilia è all’ottavo posto in Italia per contagi. Gli attuali positivi sono 21.610 con un aumento di 234 casi. I nuovi guariti sono 712.

I decessi nell’isola sono 4, con il numero totale che sale a 12.186. Il tasso di positività è il 9%, in diminuzione rispetto al 10% di ieri.

Negli ospedali siciliani i ricoverati sono 216, ovvero 14 in meno di ieri. in terapia intensiva i pazienti sono 13, tre in meno rispetto a ieri.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Catania 229; Palermo 219; Messina 198; Siracusa 109; Trapani 81; Ragusa 47; Agrigento 38; Enna 31; Caltanissetta 30.

In Italia aumentano i positivi e i morti.

I nuovi contagiati in tutto il Paese sono 22.527, ieri erano 21.190. Le vittime del virus sono 60, in aumento rispetto a ieri quando erano 46.

Il tasso è il 13% in aumento rispetto al 12% di ieri. Il totale dei casi di Covid rilevati da inizio pandemia in Italia è di 22.241.369.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 138, ovvero 8 in meno di ieri nel bilancio tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 9.

I ricoverati nei reparti ordinari sono 3.350 (66 meno di ieri). I positivi attuali sono 412.735, rispetto a ieri 372 in meno.

Dimessi e guariti sono complessivamente 21.651.859 (22.835 più di ieri). Il totale dei decessi da inizio pandemia è di 176.775.