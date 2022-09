Coronavirus in Sicilia, 959 nuovi casi e 7 morti. I tamponi eseguiti sono 10.578. Palermo ritorna prima per contagi nell’isola.

Coronavirus in Sicilia, 959 nuovi casi e 7 morti. Ieri i positivi erano 979. I tamponi eseguiti sono 10.578.

La Sicilia è al settimo posto in Italia per contagi. Gli attuali positivi sono 37.150 con un aumento di 952 casi. Non si registrano nuovi guariti mentre le vittime sono 7.

Il totale dei decessi in Sicilia sale a 12.174.

Il tasso di positività nell’isola è il 9%, come ieri. Negli ospedali siciliani i ricoverati sono 243, ovvero 12 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva i pazienti sono 19, ovvero 4 in meno rispetto a ieri.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Palermo 247; Catania 207; Messina 174; Siracusa 99; Trapani 72; Ragusa 51; Agrigento 43; Caltanissetta 41; Enna 25.

In calo in Italia i nuovi positivi e i decessi.

I nuovi contagiati in tutto il Paese sono 17.978, ieri erano 18.854. Le vittime del virus sono 60, in calo rispetto alle 69 di ieri.

Il tasso di positività in Italia è il 12%, in lieve aumento, ieri era 11%. Il totale dei casi di Covid rilevati da inizio pandemia in Italia è di 22.114.423.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 143, ovvero 8 meno di ieri nel bilancio tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere italiane sono 15.

I ricoverati nei reparti ordinari sono 3.632 nelle ultime 24 ore, 87 in meno rispetto a ieri. I positivi attuali sono 444.210, rispetto a ieri 6.690 in meno.

Dimessi e guariti sono complessivamente 21.493.749 (24.603 in più di ieri). Il totale dei decessi da inizio pandemia è di 176.464 vittime.