Calcio Catania SSD, il calendario del girone Serie D. L’esordio dei rosso-azzurri sarà a Ragusa. Il debutto interno infrasettimanale con il San Luca e chiusura a Trapani.

Reso noto il calendario ufficiale del girone I di Serie D e del campionato del Catania. La Lega Nazionale Dilettanti lo ha comunicato nel primissimo pomeriggio.

Il girone prenderà il via il 18 settembre ed osserverà i turni di riposo degli altri gironi:

25 settembre per le elezioni; 25 dicembre e 1 gennaio 2023 per le festività natalizie e il capodanno; il 12 marzo 2023 per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup e il 9 aprile 2023 per le festività pasquali.

Cinque i turni infrasettimanali:

5 e 19 ottobre il primo insieme ai Gironi a venti squadre; 28 settembre, 21 dicembre e 6 aprile come il resto della Serie D.

Ecco, il dettaglio completo del calendario:

GIRONE DI ANDATA

18/9 Ragusa-Catania alle 15;

28/9 Catania-San Luca alle 15;

2/10 Licata-Catania alle 15;

5/10 Catania-Vibonese alle 15;

9/10 Catania-Castrovillari alle 15;

16/10 Mariglianese-Catania alle 15;

19/10 Catania-Locri alle 15;

23/10 Paternò-Catania alle 15;

30/10 Catania-Città di Sant’Agata alle 14.30;

6/11 Cittanova-Catania alle 14.30;

13/11 Catania-Canicattì alle 14.30;

20/11 Lamezia-Catania alle 14.30;

27/11 Catania-Acireale alle 14.30;

4/12 Sancataldese-Catania alle 14.30;

11/12 Catania-Real Aversa alle 14.30;

18/12 Santa Maria Cilento-Catania alle 14.30;

21/12 Catania-Trapani alle 14.30.

GIRONE DI RITORNO

8/1 Catania-Ragusa alle 14.30;

15/1 San Luca-Catania alle 14.30;

22/1 Catania-Licata alle 14.30;

29/1 Vibonese-Catania alle 14.30;

5/2 Castrovillari-Catania alle 14.30;

12/2 Catania-Mariglianese alle 14.30;

19/2 Locri-Catania alle 14.30;

26/2 Catania-Paternò alle 14.30;

5/3 Città di Sant’Agata-Catania alle 14.30;

19/3 Catania-Cittanova alle 14.30;

26/3 Canicattì-Catania alle 15;

2/4 Catania-Lamezia Terme alle 15;

6/4 Acireale-Catania alle 15;

16/4 Catania-Sancataldese alle 15;

23/4 Real Aversa-Catania alle 15;

30/4 Catania-Santa Maria Cilento alle 15;

7/5 Trapani-Catania alle 15.