Precipita a Enna con l’auto nel dirupo e muore. la trentenne di Riposto era in auto con alcuni colleghi che hanno lanciato l’allarme al 118.

Precipita a Enna con l’auto nel dirupo e muore

Precipita a Enna con l’auto nel dirupo e muore. Incidente mortale la scorsa notte a Enna. Graziella Laura Santoro, insegnante e psicoterapeuta di Riposto, 30 anni, è precipitata con la vettura in un dirupo vicino alla Porta di Ianniscuro.

La giovane, docente della Scuola Aleteia di Enna, era in auto con alcuni colleghi che hanno lanciato l’allarme al 118.

La notizia diffusa dal direttore della scuola, Tullio Scrimali:

«È morta per un tragico e fatale incidente, precipitando in un dirupo delle pendici di Enna vicino la Porta di Ianniscuro, mentre prendeva il fresco della notte con colleghi di Aleteia».

Aggiunge il direttore della scuola:

«Questa separazione, così prematura e inaspettata ci sconvolge e ci fa interrogare, sgomenti e perplessi, sul senso della vita e della morte».

«Ognuno dovrà trovare la propria personale risposta, nel suo cuore e nella sua mente».

Conclude Scrimali:

«Graziella, però, vivrà in Aleteia per sempre perché le dedicheremo una classe a ricordo imperituro della sua meravigliosa presenza, come allieva e come docente».

In segno di lutto tutte le attività delle scuole Aleteia, Specializzazione e Musica ribelle sono sospese questo fine settimana.