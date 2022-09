Covid in Sicilia, 444 nuovi casi e un morto. I tamponi eseguiti sono solo 5.729. Catania sempre prima per contagi nell’isola.

Covid in Sicilia, 444 nuovi casi e un morto. Ieri i contagiati erano 820. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono solo 5.729 neanche un terzo della media.

La Sicilia è sesta in Italia per contagi, al primo il Lazio con 776. Il tasso di positività è il 7,7%, in calo rispetto al 9,6% di ieri.

I guariti sono 184, si registra un solo decesso. Negli ospedali siciliani i ricoverati sono 379, ovvero 24 in meno rispetto al giorno precedente.

In terapia intensiva sono 25 i pazienti, uno in più rispetto a ieri.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Catania 146; Palermo 96; Messina 73; Trapani 32; Agrigento 27; Ragusa 22; Siracusa 21; Caltanissetta 21; Enna 6.

In Italia calano i nuovi positivi ma aumentano i decessi.

I nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute in tutto il Paese sono 6.610, ieri i positivi erano 13.197.

Le vittime sono 40, in aumento rispetto alle 30 di ieri. I tamponi eseguiti sono solo 63.822. Il tasso è il 10,3%, in calo, ieri 11,8%.

I positivi al Covid in Italia sono complessivamente 600 mila, un dato simile a quello registrato nel mese di giugno.

Il nuovo bollettino del ministero, registra 589.460 positivi, ovvero 13.706 in meno rispetto a ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 185, ovvero 5 in meno di ieri, nel bilancio tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 12. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.566, ovvero 7 in meno di ieri.

Dimessi e guariti sono complessivamente 21.179.545 (20.274 in più di ieri), il totale dei casi da inizio pandemia è 21.944.877, i decessi sono 175.872.