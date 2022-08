Coronavirus in Sicilia, 1.762 i nuovi casi e 16 vittime. I tamponi eseguiti sono 11.828. Palermo sempre prima per contagi nell’isola.

Coronavirus in Sicilia, 1.762 i nuovi casi e 16 vittime

Coronavirus in Sicilia, 1.762 i nuovi casi e 16 vittime. Ieri i positivi erano 1.732. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 11.828.

La Sicilia è quarta in Italia per contagi, al primo la Lombardia con 3.099. Il tasso di positività è il 14,9%, in leggero rialzo rispetto al 14,6% di ieri.

Gli attuali positivi sono 79.255 con un decremento di 4.389 casi. I guariti sono 6.135 e 16 le vittime, che portano il totale dei decessi a 12.035.

I ricoverati nelle strutture ospedaliere in Sicilia sono 531, ventisei in meno rispetto al giorno precedente. In terapia intensiva ricoverati 32 pazienti, due in più rispetto a ieri.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Palermo 395; Messina 354; Catania 327; Agrigento 156; Trapani 144; Siracusa 139; Ragusa 100; Caltanissetta 86; Enna 61.

In Italia calano i nuovi positivi e i decessi.

I nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in tutto il Paese, secondo i dati del ministero della Salute sono 23.438, ieri i contagiati erano 25.389.

I decessi sono 84, in diminuzione rispetto ai 112 di ieri. I tamponi eseguiti in tutta Italia sono 154.143. Il tasso è il 15,2%, in leggero aumento rispetto a ieri che era al 14,6%.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva in tutta Italia sono 234 (5 meno di ieri). Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 21.

I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.004, ovvero 166 in meno nelle ultime 24 ore. I positivi attuali sono complessivamente 711.312, ovvero 16.500 in meno rispetto a ieri.

Dimessi e guariti sono in totale 20.858.626 (39.851 in più di ieri). Il totale dei casi da inizio pandemia è di 21.745.065, quello dei decessi è di 175.127.