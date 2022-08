Coronavirus in Sicilia, 836 nuovi casi e 15 morti. I tamponi eseguiti sono solo 6.462. Messina ancora prima per contagi nell’isola.

Coronavirus in Sicilia, 836 nuovi casi e 15 morti. Ieri i nuovi positivi erano 1.470. L’Isola è sesta in Italia per numero di contagi, al primo l’Emilia Romagna con 1.185.

Sempre pochi I tamponi eseguiti che sono 6.462. il tasso di positività è il 13%, in calo rispetto al 14,8% di ieri.

Gli attuali positivi sono 92.568 con un decremento di 1.926 casi. I guariti sono 2.747 e 15 le vittime, che portano il totale dei decessi a 11.989.

Negli ospedali siciliani i ricoverati sono 588, otto in più rispetto al giorno precedente. In terapia intensiva i pazienti sono 33, due in più rispetto a ieri.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Messina 227; Palermo 200; Catania 156; Trapani 63; Agrigento 57; Ragusa 48; Siracusa 42; Caltanissetta 40; Enna 3.

In Italia calano i positivi ma aumentano i morti.

I nuovi positivi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute in tutto il Paese sono 10.418, ieri i contagiati erano 19.470.

Le vittime sono 75, in aumento rispetto alle 63 di ieri. I tamponi eseguiti in tutta Italia sono solo 63.188. Il tasso di positività è il 16,5%, pressoché stabile rispetto a ieri che era il 16,4%.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva in tutta Italia sono 255 (7 meno di ieri). Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 14.

I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.516, 74 in più nelle ultime 24 ore. I positivi attuali sono in totale 767.077, ovvero 11.733 in meno rispetto a ieri.

Dimessi e guariti sono complessivamente 20.719.011 (22.075 in più di ieri). Il totale dei casi in Italia da inizio pandemia è 21.660.885, quello dei decessi è 174.797.