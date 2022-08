Coppa Italia, Catania eliminato ai rigori. Rosso-azzurri sconfitti ai rigori 7-6 dopo 90' senza gol, errore decisivo di Chinnici.

Sancataldese-Catania, etnei eliminati ai rigori. Il tanto atteso esordio di Coppa Italia del nuovo Catania inizia con una sconfitta contro la Sancataldese.

Il Catania di Giovanni Ferraro gioca una buona partita ma non riesce a realizzare.

I ragazzi del San Cataldo in sofferenza, non riescono a segnare ma la spuntano dai tiri dal dischetto. I padroni di casa passano il turno e sfideranno il Paternò.

I rigori beffano il Catania SSD che perde la prima occasione nel match valido per il turno preliminare di Coppa Italia contro la Sancataldese.

Gara dominata dalla compagine etnea, che con l’intervento Russotto colpisce anche un palo. Nel corso della partita i rosso-azzurri reclamano per alcuni falli, uno da presunto rigore, non ravvisati dalla terna arbitrale.

La lotteria dei tiri dal dischetto (7-6) punisce il Catania SSD.

La squadra rosso-azzurra è come bloccata enon riesce a segnare, dal canto suo la Sancataldese tiene duro, sacrificando il gioco offensivo.

Risultato che non accontenta i calciatori e i tifosi considerata la mole di gioco espressa in campo dal Catania che fa esperienza in vista del prossimo campionato.

Già a primo contatto Giovanni Ferraro sceglie il 4-3-1-2 a cui è affezionato con Bethers in porta, Rapisarda, Castellini, Lorenzini e Chinnici in difesa.

A centrocampo spaziano Rizzo, Lodi, Vitale mentre in attacco schierato Giovinco dietro Russotto e Sarao.

Appena in campo il Catania si spinge in avanti e attua una manovra abbastanza fluida con tentativi di lancio per Giovinco e Russotto senza effetto.

La prima occasione è di Russotto a pochi secondi dall’avvio, arriva all’ottavo minuto con il tiro di Giovinco neutralizzato dal portiere.

La Sancataldese si spinge in avanti con le ripartenze. Al diciassettesimo minuto il confronto si intensifica. Al ventesimo ancora un’occasione per Russotto che indietreggia sulla linea mediana per prender palla, il giocatore subisce un fallo da parte di Baglione.

Successivamente ecco un altro fallo questa volta su Giovinco non sanzionato dall’arbitro che interviene al contrario su un’azione fallosa del Catania.

Per questa decisione si innesca una polemica tra i giocatori etnei che chiedevano provvedimenti.

Al ventiquattresimo nuova azione a centrocampo sulla destra con Rizzo che serve Rapisarda e tira un cross che Sarao non riesce ad agganciare ma che trova Vitale.

Quest’ultimo calcia con una staffilata che si perde alta sopra la traversa. Al trentatreesimo ecco il palo di Russotto servito da Rizzo, perfetta la dinamica del gioco che prende il palo e per un soffio non entra alla sinistra del portiere infondo alla rete.

Catania vicinissimo al gol, bella azione apprezzata anche dai presenti nello stadio.

Da registrare ancora diverse azioni precise ma senza conclusione.

Quasi allo scadere del primo tempo al quarantatreesimo azione da segnalare per la Sancataldese con un lancio per Tuccio ma sulla sfera arriva Bethers in anticipo e neutralizza il tiro.

Il tempo termina dopo 2 minuti di recupero, con il risultato 0-0 che ha registrato la squadra etnea molto aggressiva.

Inizia il secondo tempo le squadre tornano in campo senza variazioni d’organico. Al quinto minuto della ripresa l’arbitro ammonisce Castellini.

Solo qualche minuto più tardi il Catania reclama un presunto calcio di rigore per un fallo su Russotto che non viene concesso.

al decimo minuto altra azione di Russotto che arriva al limite dell’area di rigore ma viene strattonato e anche in questa circostanza per l’arbitro non c’è fallo.

La tifoseria rossazzurra inveisce con fischi e urla contro il direttore di gara.

Al diciassettesimo minuto Mister Ferraro cerca di rinvigorire il gioco in attacco e sostituisce Giovinco, al suo posto entra Forchignone.

Ammonito anche Maltese per proteste nei confronti della direzione arbitrale in quanto chiedeva dopo un fallo il secondo cartellino per Sarao.

Nel ventunesimo minuto Garzia esce, lo sostituisce Garofalo. Fuori anche Florio, al suo posto Patitucci.

Al venticinquesimo della ripresa il primo tiro efficace in porta della Sancataldese Treppiedi calcia a ridosso dall’area di rigore una conclusione che Bethers scherma con facilità.

Ammonito Baglione. Altra pausa al ventisettesimo minuto.

Nel ventisettesimo minuto punizione di Lodi con effetto, la palla supera il portiere proteso a intervenire ma il pallone è fuori.

Nel ventinovesimo esce Treppiedi lo sostituisce Torregrossa. nuova pedina in attacco per i nisseni di mister Vullo. Sullo sviluppo di un angolo Rapisarda prova a colpire ma la palla va fuori.

Nel trentatreesimo minuto ancora un cambio per il Catania, esce Lodi entra Palermo.

Qualche minuto minuto dopo Maltese commette fallo su Sarao che era partito sulla fascia destra. Si tratta della seconda ammonizione per il giocatore nisseno poi espulso.

Al quarantesimo minuto il Catania in avanti cercando di sfruttare la superiorità numerica. Russotto tira da lontanissimo e il pallone viene cade tra le braccia del portiere che blocca in due tempi.

Nel quarantunesimo minuto un cambio tra gli etnei, Russotto lascia il campo, entra Bani. Incredibile occasione per i rossazzurri subito dopo.

Pallone messo in gioca da Sarao che si offre da sponda per Bani, il giocatore dal dischetto del rigore, a due passi dalla porta, non riesce a colpire nel modo giusto la palla.

A San Cataldo la gara termina 0 a 0 e si procede con i rigori.

Dagli 11 metri sbaglia in maniera decisiva il rosso-azzurro Chinnici, segna il penalty della vittoria il capitano della Sancataldese, Di Marco.

Tabellino gara Sancataldese-Catania SSD

Sancataldese (3-5-2): Dolenti; Oppizzi, Maltese, Di Marco; Garzia (dal 21′ st Garofalo), Calabrese, Florio (dal 21′ st Patitucci), Treppiedi (dal 29′ st Torregrossa), Apostolos; Baglione, Tuccio.

A disposizione: La Cagnina, Castiglia, Burcheri, Taormina, Mastrosimone, Nasini.

Allenatore: Vullo.

Catania (4-3-1-2): Bethers; Rapisarda, Castellini, Lorenzini, Chinnici; Vitale, Lodi (dal 33′ st Palermo) Rizzo; Giovinco (dal 17′ st Forchignone); Russotto (dal 41′ st Bani), Sarao.

A disposizione: Tomei, Ferrara, Di Grazia, Frisenna, Lubishtani.

Allenatore: Ferraro

Ammoniti: Sarao, Calabrese, Castellini, Maltese, Baglione.

Espulsi: Maltese per doppia ammonizione

Recupero: 2′ pt / 3′ st.