Pioggia torrenziale nel centro della Sicilia. Paura nel Nisseno. Decine di chiamate ai pompieri. Ma anche tanti incendi in tutta la Sicilia.

Pioggia torrenziale nel centro della Sicilia. Un forte temporale ha flagellato Caltanissetta e San Cataldo a partire dalle 15 di oggi fino a poco prima delle 16.

In pochi minuti la centrale dei vigili del fuoco ha ricevuto una sessantina di richieste di interventi per alberi caduti, tombini saltati e case allagate.

In particolare alberi abbattuti dal forte vento nella contrada Gurra Savarino e in via Stazzone nella città di Caltanissetta.

Molte persone hanno segnalato l’allagamento delle loro abitazioni a Caltanissetta in viale Luigi Monaco e via Due Fontane.

Anche a San Cataldo violento temporale con conseguente allagamento in alcune abitazioni di via Babbaurra.

I vigili del fuoco sono intervenuti anche per la caduta di pensiline e crolli strutturali, ma non di grave entità.

Pioggia, vento e grandine hanno causato la caduta di numerosi alberi anche al centro della città. Una giovane era all’interno della sua auto quando uno degli alberi di villa Cordova si è staccato finendo sopra il veicolo.

Ad aiutarla ad uscire dall’abitacolo un volontario della protezione civile. Per fortuna se l’è cavata solo con tanto spavento.

I vigili del fuoco sono entrati in azione con tre squadre.

A Caltanissetta fiumi di pioggia si sono riversati dalle scalinate sulle strade principali con tombini scoperchiati dalla forte intensità dell’acqua e disagi nella maggior parte delle strade cittadine.

Diverse le abitazioni allagate, in particolar modo nelle zone di campagna, moltissime grondaie e pensiline divelte dall’acqua piovana.

Scene di panico anche a San Cataldo, comune in provincia di Caltanissetta dove la pioggia torrenziale ha trascinato sulle strade i cassonetti dell’immondizia.

Nel Palermitano i roghi sono divampati a Torretta in contrada Portella, a Montelepre in contrada Calcerame e a Bagheria in contrada Montagnola.

Impegnati i vigili del fuoco, i forestali e i volontari della protezione civile. A Montelepre sono intervenuti anche i mezzi aerei.

Incendi anche ad Acate in provincia di Ragusa in contrada Giannella, a Niscemi in provincia di Caltanissetta In contrada Carrubba.

Incendi anche a Valdemone in provincia di Messina in contrada Roccella.