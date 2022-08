Coronavirus in Sicilia, 1.920 nuovi casi e 9 morti. Eseguiti in Sicilia solo 12.787 tamponi. Palermo sempre prima per contagi nell’isola.

Coronavirus in sicilia, 1.920 nuovi casi e 9 morti. Ieri i positivi giornalieri erano 2.931. Eseguiti nelle ultime 24 ore 12.787 tamponi. Il tasso è il 15%, in diminuzione rispetto al 16% di ieri.

La Sicilia è al sesto posto in Italia per contagi. Gli attuali positivi nell’isola sono in totale 149.827 con un decremento di 571 casi. I guariti sono 2482 e 9 le vittime, che aumentano in Sicilia il totale dei decessi a 11.801.

Negli ospedali siciliani sono ricoverati 850 pazienti, undici in meno rispetto al giorno precedente. In terapia intensiva ricoverati 47 persone, due in più rispetto a ieri.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Palermo 463; Catania 403; Messina 343; Siracusa 164; Trapani 155; Ragusa 140; Agrigento 136; Caltanissetta 80; Enna 36.

In Italia calano i nuovi positivi e i morti.

I nuovi contagiati in tutto il Paese sono 26.662, ieri erano 35.004. Le vittime del virus sono 74, in netto calo rispetto alle 158 di ieri.

Il tasso di positività in Italia è il 16%, in aumento rispetto al 15% di ieri. Eseguiti 166.481 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 342, ovvero 6 in più rispetto a ieri.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 25. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.926, ovvero 102 in meno rispetto a ieri.

Gli italiani positivi al coronavirus sono attualmente 1.094.956, ovvero 10.502 in meno rispetto a ieri.

I contagiati da inizio pandemia sono in totale 21.313.427, i morti complessivamente salgono a 173.136. Dimessi e guariti sono 20.045.335, con un incremento di 37.084.