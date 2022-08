Tenta di impiccarsi, salvato dai carabinieri. Un uomo di Paternò aveva annunciato di togliersi la vita impiccandosi ai carabinieri.

Tenta di impiccarsi, salvato dai carabinieri

Tenta di impiccarsi, salvato dai carabinieri. Durante la notte un 45enne di Paternò ha tentato di togliersi la vita impiccandosi con una corda alle scale della propria abitazione.

Poco prima di compiere il gesto ha avvertito la centrale operativa dei carabinieri di Paternò e ha esposto la sua volontà di volersi suicidare all’operatore.

Il carabiniere di turno con sangue freddo e sensibilità lo ha intrattenuto al telefono, confortandolo e assumendo informazioni per rintracciarne l’esatta posizione.

Mentre parlava al telefono, il militare ha provveduto a coordinare la pattuglia impiegata nel servizio di controllo del territorio e un’ambulanza del 118.

Il centralinista ha tenuto sempre al telefono lo sconosciuto che non accennava ad abbandonare il suo proposito.

Dopo aver ha chiuso la conversazione telefonica con l’operatore confermando di volersi suicidare, si è stretto al collo una corda annodata a cappio e si è lasciato cadere nell’androne delle scale della sua abitazione.

I carabinieri per fortuna sono riusciti ad arrivare in tempo e, dopo essere entrati nell’immobile, sono intervenuti salvando la vita al 45enne già in difficoltà respiratorie e prossimo all’asfissia.

I militari lo hanno sollevato e liberato dalla corda per affidarlo poi alle cure dei sanitari dell’ospedale “SS. Salvatore” di Paternò dove è tuttora ricoverato non in pericolo di vita.