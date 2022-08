Coronavirus in Sicilia, 1.266 nuovi casi e 18 morti. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 12.539. Catania ritorna prima per contagi nell’isola.

Coronavirus in Sicilia, 1.266 nuovi casi e 18 morti

Coronavirus in Sicilia, 1.266 nuovi casi e 18 morti. ieri i positivi erano 2.042. Ai contagi di oggi la Regione ne aggiunge 710 relativi a giorni precedenti.

I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 12.539. Il tasso di positività in Sicilia scende dal 15% al 10%. L’Isola è settima in Italia per numero di contagi, al primo l’Emilia Romagna con 2.599. I guariti sono 3.108, i morti 18.

Negli ospedali i ricoverati sono 967 (14 in più di ieri), dei quali 48 terapia intensiva (3 meno di ieri).

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Catania 527; Palermo 443; Messina 404; Trapani 157; Agrigento 126; Enna 99; Siracusa 81; Ragusa 71; Caltanissetta 68.

In Italia calano ancora i nuovi casi ma sale il numero delle vittime.

I nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, in tutto il Paese sono 18.813, ieri erano 36.966.

Le vittime sono 121, in aumento rispetto alle 83 di ieri. Il tasso di positività è il 17,8%, in lieve calo rispetto a ieri 18%.

Eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 105.839 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 398, ovvero 10 più di ieri.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 36. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.527, rispetto a ieri 28 in più.

Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.254.753, ovvero 21.730 in meno rispetto a ieri.

I contagiati da inizio pandemia sono in totale 21.059.545, i morti salgono a 172.207. Dimessi e guariti sono complessivamente 19.632.585 con un incremento di 41.129.