Vasto incendio a San Gregorio. Le fiamme nel terreno antistante la ditta Bonnici Motor, coinvolti 40 mezzi. I vigili del fuoco a lavoro.

Vasto incendio a San Gregorio di Catania

Vasto incendio a San Gregorio di Catania. Fiamme alte e fumo denso hanno fatto scattare l’allarme nel comune di San Gregorio di Catania.

Poco dopo le ore 14 si è sviluppato un incendio in mezzo alla vegetazione e sterpaglie che ha coinvolto anche la ditta Bonnici Motor in via Gelatusi.

Sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Catania con diversi mezzi. L’incendio si è sviluppato proprio nel terreno antistante l’attività commerciale.

Fiamme a San Gregorio di Catania.

Il rogo ha coinvolto diversi veicoli parcheggiati nell’area esterna: 8 autoarticolati, 12 tra furgoni e camper e circa 20 auto.

Le squadre dei vigili del fuoco intervenute sono riuscite a salvare dalle vampe i fabbricati. Molte le telefonate di allarme al 112.

Gli automobilisti in transito lungo l’autostrada Catania-Messina e i residenti della zona hanno sollecitato con le loro chiamate l’arrivo dei vigili del fuoco.

Alcuni abitanti avrebbero riferito di avere sentito esplosioni all’interno dell’area ma ancora è in corso la fase di spegnimento delle fiamme.