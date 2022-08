Covid in Sicilia, 2.042 nuovi casi e 4 morti. Eseguiti 13.593 tamponi. Palermo resta sempre prima per contagiati nell’isola.

Covid in Sicilia, 2.042 nuovi casi e 4 morti

Covid in Sicilia, 2.042 nuovi casi e 4 morti. Ieri i positivi erano 3.579. Ai contagiati nelle ultime 24 ore la Regione Siciliana ne aggiunge 288 relativi a giorni precedenti.

Eseguiti 13.593 tamponi. il tasso resta stabile al 15%. L’isola è settima in Italia per numero di contagi, al primo la Lombardia con 4.549.

I guariti dal covid sono 2.773, i deceduti 4. Negli ospedali siciliani i ricoverati sono 953 (14 meno di ieri), dei quali 51 terapia intensiva (2 meno di ieri).

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Palermo 522; Messina 439; Catania 428; Siracusa 246; Agrigento 217; Trapani 181; Ragusa 174; Caltanissetta 82; Enna 41.

In Italia calano ancora positivi e vittime.

Secondo i dati del ministero della Salute, i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 36.966, ieri erano 49.571.

Le vittime sono 83, in calo rispetto alle 121 di ieri. Il tasso è il 18%, in aumento rispetto a ieri quando era il 17,1%. Eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 204.903 tamponi.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva in tutta Italia sono 388 (6 più di ieri). Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 33.

I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.499, rispetto a ieri 103 in meno. Gli italiani positivi al coronavirus sono attualmente 1.276.483, ovvero 10.243 in meno rispetto a ieri.

I contagiati dall’inizio della pandemia sono in totale 21.040.025, i morti salgono complessivamente a 172.086. Dimessi e guariti sono 19.591.456 con un incremento di 47.412.