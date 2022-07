Caravella portoghese punge bagnante, ricoverata. Disavventura ad Aci Trezza nel catanese per una 68enne venuta a contatto con il celenterato marino.

Caravella portoghese punge bagnante, ricoverata

Caravella portoghese punge bagnante, ricoverata. la sessantottenne punta da una Caravella portoghese, ricoverata in ospedale per precauzione, ora sta bene e si trova a casa.

Punta dal celenterato marino che faceva parte di colonia galleggiante di caravelle portoghesi velenose simili a meduse mentre faceva il bagno ad Aci trezza, frazione marinara di Aci Castello nel catanese.

La diagnosi: ustioni alle gambe, procurate dal liquido urticante della caravella portoghese. È quello che le hanno detto i medici dell’ospedale San Marco di Catania durante la visita ambulatoriale.

La paziente, con problemi cardiaci e aritmia, sintomi procurati dalla tossicità del veleno rilasciato dalla Caravella portoghese trattenuta in ospedale.

La donna ricoverata per due notti, in via precauzionale, nel reparto di Cardiologia del Cannizzaro. La paziente nuovamente visitata prima delle dimissioni dal reparto del San Marco è tornata a casa.