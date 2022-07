Coronavirus in Sicilia, 5.911 nuovi casi e 25 morti. I tamponi processati oggi sono 30.961. Palermo ritorna prima per contagi nell’isola.

Coronavirus in Sicilia, 5.911 nuovi casi e 25 morti. Ieri i contagiati erano 6.236. I tamponi processati oggi sono 30.961.

Il tasso di positività scende al 19,1%, ieri era il 21%. La Sicilia è al settimo posto in Italia per contagi.

Gli attuali positivi nell’isola sono 163.777 con un aumento di 2.498 casi. I guariti sono 4.276. Nelle ultime 24 ore si registrano 25 vittime che portano il totale dei decessi 11.505.

Nelle strutture ospedaliere i ricoverati sono 1019 (otto in meno rispetto a ieri), in terapia intensiva sono 50 (tre in più di ieri).

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Palermo 1.316; Catania 1.568; Messina 1.140; Siracusa 544; Trapani 595; Ragusa 483; Caltanissetta 333; Agrigento 697; Enna 123.

In Italia iniziata la fase discendente della curva di contagio.

il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe evidenzia:

dopo 5 settimane di aumento, inizia l’inversione della curva dei nuovi casi di Covid19.

Nella settimana dal 13 al 19 luglio i nuovi positivi erano 631.700 (con una media di 90 mila al giorno), a fronte dei 728.700 della settimana precedente, pari a -13,3%.

Intanto continuano ad aumentare i decessi che erano 823 a fronte di 692 della settimana precedente, con un aumento del 18,9%.