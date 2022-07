Lavoratori Cmc sit-in, azienda rischia fallimento. In forse le opere di almeno tre città siciliane: Palermo, Caltanissetta e Catania.

Lavoratori Cmc sit-in, azienda rischia fallimento. La protesta al cantiere di via Felice Fontana a Catania.

I problemi legati alla Cmc di Ravenna, la ditta che si occupa dei lavori per la realizzazione della metropolitana di Catania.

A differenza di altre mobilitazioni, quella dei lavoratori impiegati anche nel cantiere di via Castromarino non è una protesta per lamentare i mancati pagamenti.

Si tratta di un’azione a sostegno di un’azienda che, secondo quanto indica il sindacato, avrebbe una carenza di liquidità di circa 60 milioni di euro.

Nel cantiere della città etnea in viale Felice Fontana, si sono raggruppati quasi cinquanta lavoratori in protesta.

La maggior parte sono da anni costretti a lavorare alternando 15 giorni di impiego ad altrettanti di cassa integrazione.

Per questo gli operai di Cmc della ditta edile che, tra gli altri cantieri, ha appaltato anche i lavori di realizzazione della metropolitana di Catania, sono in stato di agitazione.

La loro protesta per il rischio che l’azienda fallisca e chiuda i battenti.

Un pericolo che, qualora non venisse scongiurato, trascinerebbe con sé circa settemila lavoratori dell’indotto, impiegati su tutto il territorio nazionale.

In merito alla questione, Vincenzo Cubito di Fillea Cgil evidenzia che:

«Solo a Catania, per quanto riguarda i cantieri della metropolitana, siamo duecento».

Aggiunge il sindacalista:

«La preoccupazione maggiore è che la quarta azienda edile in Italia per edilizia e la prima cooperativa, possa fallire».

Le preoccupazioni comprendono circa 3500 lavoratori in tutta Italia.

In Sicilia, tra i cantieri di Palermo, Catania e Caltanissetta, l’indotto dei lavoratori che ruotano all’interno è di circa 700 lavoratori, di cui circa 150 solo a Catania.

Afferma Cubito:

«I lavori per la rete metropolitana rischiano di fermarsi e tante maestranze specializzate rischiano di andare a casa».

I lavoratori in protesta spiegano:

«Per gli stipendi non ci sono mai stati problemi, di arretrati rimane solo un mese nel 2018».

«Dispiace per le circa settanta persone in cassa integrazione, perché non è semplice vivere senza alcuna certezza».