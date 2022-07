Incidente mortale in moto, muore minore. Due incidenti a Gela nel giro di poche ore. Nel sinistro perde la vita anche un 66enne.

Incidente mortale in moto, muore minore. Rocco Bellia 17 anni è deceduto nella notte a Gela con un incidente stradale, in via Manzoni.

Il ragazzo era a bordo di una moto Aprilia quando avrebbe perso il controllo della moto schiantandosi.

Per il giovane non c’è stato nulla da fare. Dietro di lui viaggiava un compagno che non avrebbe riportato ferite gravi.

Poche ore prima, nella mattina, un altro incidente mortale si è verificato sulla Gela-Manfria dove il sessantaseienne Roberto Tandurella ha perso la vita.

Anche lui era in sella alla sua moto quando si è schiantato contro una Opel. Il sinistro stradale è avvenuto nel quartiere Macchitella della cittadina.