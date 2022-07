Coronavirus in Sicilia, 2.678 nuovi casi e 19 morti. I tamponi eseguiti nell’isola sono 17.811. Palermo ritorna prima per contagi in Sicilia.

Coronavirus in Sicilia, 2.678 nuovi casi e 19 morti. Ieri i nuovi positivi erano 5.127. diminuiscono sensibilmente i tamponi processati in Sicilia che sono 17.811, ieri erano 27.834.

Il tasso di positività scende al 15%, ieri era al 18,4%. La Sicilia è al quinto posto per contagi in Italia. Gli attuali positivi nell’isola sono 154.988 con un aumento di 1.326 casi.

I guariti sono 2.181 le vittime sono 19 che portano il totale dei decessi a 11.437.

I ricoverati nelle strutture ospedaliere sono 1079, ovvero 17 in più rispetto a ieri. in terapia intensiva i pazienti sono 47, quattro in meno rispetto al giorno prima.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Palermo 915; Catania 817; Messina 763; Siracusa 152; Trapani 312; Ragusa 140; Caltanissetta 123; Agrigento 239; Enna 65.

In Italia continuano a calere i contagi e i morti.

Secondo i dati del Ministero della Salute, i positivi al covid in tutto il Paese sono 31.205, ieri erano 67.817. Le vittime hanno superato quota 170 mila i morti e nelle ultime 24 ore sono 112 ieri erano 79.

Il totale dei decessi da inizio pandemia sale così a 170.037. Il tasso è il 23%, sostanzialmente stabile (ieri era 22,8%).

Eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 135.642 tamponi. Sono 417 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 14 più di ieri.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 41. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.848, rispetto a ieri 272 in più.

Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.454.395, rispetto a ieri 10.655 in meno. I contagiati da inizio pandemia In totale sono 20.177.910.

Dimessi e guariti sono complessivamente 18.553.478, con un incremento di 42.594.