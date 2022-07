Biagio Conte ritorna in ospedale. Per il missionario laico Seconda chemioterapia a Palermo: "Pregate per me".

Biagio Conte ritorna in ospedale. Il missionario laico nuovamente ricoverato nell’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo.

I volontari della missione Speranza e Carità:

«Si è recato questa mattina alle 7. Ci ha detto di farvi arrivare queste poche parole:

«Oggi si ritorna in ospedale per la seconda chemioterapia».

Ricorda Conte:

«Pregate per me, ma soprattutto per tutti gli ammalati e in particolare anche per tutti quelli che si prendono cura degli ammalati: i medici, gli infermieri e tutto il personale laici e religiosi dell’ospedale».