Covid in Sicilia, 6.905 nuovi casi e 21 morti. Eseguiti nell’isola 32.125 tamponi. Palermo ritorna prima per contagi in Sicilia.

Covid in Sicilia, 6.905 nuovi casi e 21 morti. Ieri i positivi erano 8.178. Eseguiti nell’isola 32.125 tamponi.

La Sicilia è al settimo posto in Italia per contagi. Gli attuali positivi nell’isola sono in totale 144.858 con un aumento di 3.381 casi.

I guariti sono 5.062 mentre si registrano 21 vittime che portano il totale dei decessi in Sicilia 11.380. Il tasso scende dal 23% al 21%. Negli ospedali i ricoverati sono 1.076 (25 più di ieri).

Nelle terapie intensive siciliane i pazienti ricoverati sono 55, quattro in più rispetto al giorno prima.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Palermo 1.607; Catania 1.472: Messina 1.326; Enna 870; Agrigento 824; Siracusa 740; Trapani 705; Ragusa 510; Caltanissetta 410.

In Italia calano ancora i contagi ma aumentano i morti.

I nuovi contagiati in tutto il Paese sono 96.384, ieri erano 107.122. Le nuove vittime del virus sono 134, in crescita rispetto alle 105 di ieri.

Il tasso è il 24%, in calo rispetto al 26% di ieri. Eseguiti in tutta Italia 391.008 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva Sono 395, 4 in più rispetto a ieri.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 52. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.363, rispetto a ieri 248 in più.

Gli italiani positivi al coronavirus sono ad oggi sono 1.426.766, rispetto a ieri 3.341 in più.

I contagiati da inizio pandemia sono in totale 19.985.479, i morti salgono a 169.735. Dimessi e guariti sono complessivamente 18.388.978, con un incremento di 94.461.