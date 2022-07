Coronavirus in Sicilia, 8.178 nuovi casi e 15 morti. I tamponi eseguiti nell’isola sono 35.437. Catania ritorna prima per contagi in Sicilia.

Coronavirus in Sicilia, 8.178 nuovi casi e 15 morti

Coronavirus in Sicilia, 8.178 nuovi casi e 15 morti. Ieri i nuovi positivi erano 8.425. I tamponi eseguiti sono 35.437.

La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi nell’isola sono 141.477 con un aumento di 6.386 casi.

I guariti sono 3.291 mentre si registrano 15 vittime che portano il totale dei decessi 11.359. Il tasso scende dal 24 al 23%.

Negli ospedali siciliani i ricoverati sono 1.051 (18 in più di ieri), dei quali 51 in terapia intensiva (3 più di ieri).

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Catania 2.562; Palermo 2.335; Messina 1.000; Agrigento 970; Siracusa 870; Trapani 816; Ragusa 537; Caltanissetta 426; Enna 176.

In Italia leggero calo dei contagi il numero delle vittime rispetto a ieri pressoché stabile.

I nuovi contagiati in tutto il Paese sono 107.122, ieri erano 110.168. Le vittime del virus sono 105 (ieri erano 106).

Il tasso è il 26%, stabile rispetto a ieri. Eseguiti in tutta Italia 408.096 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono invece 391, ovvero 3 in più rispetto a ieri.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 48. Il numero dei ricoverati nei reparti ordinari supera quota 10 mila, attualmente sono 10.115, rispetto a ieri 289 in più.

Gli italiani positivi al coronavirus sono attualmente 1.423.425, rispetto a ieri 31.535 in più.

I contagiati da inizio pandemia sono complessivamente 19.887.543, i morti salgono a 169.601. Dimessi e guariti sono 18.294.517, con un incremento di 76.992.