Coronavirus in Sicilia, 3.259 nuovi casi senza vittime. Ieri i nuovi positivi erano 6.436. Eseguiti nell’isola 61.271 tamponi. Il tasso di positività crolla dal 23% al 5%.

La Sicilia è al quinto posto in Italia per contagi. Gli attuali positivi sono complessivamente 127.518 con un aumento di 2.726 casi.

I guariti nell’isola sono in tutto 46.538. Non si registrano vittime e il totale dei decessi resta 11.292.

Negli ospedali i ricoverati sono 1.037, ovvero 30 in più rispetto al giorno precedente. In terapia intensiva vi sono 44 pazienti (uno in più di ieri).

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Palermo 1.036; Messina 617; Agrigento 377; Catania 278; Trapani 267; Ragusa 243; Siracusa 214; Caltanissetta 178; Enna 49.

In Italia calano i nuovi positivi ma aumentano le vittime.

I nuovi contagiati in tutto il Paese sono 37.756, ieri erano 79.920. Le vittime del virus sono 127, in netto aumento rispetto alle 44 di ieri.

Eseguiti in tutta Italia 188.153 tamponi. Il tasso di positività scende dal 26% al 20%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 360, dieci in più rispetto a ieri.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 47. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.454, rispetto a ieri 410 in più.

Gli italiani positivi al coronavirus sono attualmente 1.304.018, rispetto a ieri 3.946 in più.

I contagiati dall’inizio della pandemia In totale sono 19.523.262, i morti salgono a 169.233. Dimessi e guariti sono complessivamente 18.050.011, con un incremento di 79.688.