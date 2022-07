Coronavirus in Sicilia, 8.584 nuovi casi e 5 morti. I tamponi eseguiti nell’isola sono 31.271. Palermo ritorna prima per contagi in Sicilia.

Coronavirus in Sicilia, 8.584 nuovi casi e 5 morti

Coronavirus in Sicilia, 8.584 nuovi casi e 5 morti. Ieri i nuovi positivi erano 8.060. I tamponi eseguiti nell’isola sono 31.271.

La Sicilia è al quinto posto in Italia per contagi. Gli attuali positivi sono complessivamente 119.386 con una diminuzione di 7.925 casi.

I guariti nell’isola sono 17.359. le vittime sono 5 che aumentano i decessi in totale a 11.285. Il tasso sale dal 26 al 27%. Negli ospedali di Sicilia i ricoverati sono 1.011 (10 in più di ieri).

In terapia intensiva sono ricoverate 41 persone (una in più di ieri).

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Palermo 2.392; Catania 1.811; Messina 1.202; Agrigento 1004: Siracusa 981; Trapani 730; Ragusa 649; Caltanissetta 431; Enna 239.

In Sicilia gli hub vaccinali nelle tre aree metropolitane di Palermo, Messina e Catania non hanno mai chiuso i battenti.

Il commissario emergenza Covid, Renato Costa spiega:

«Noi siamo sempre operativi nell’hub della Fiera del Mediterraneo a Palermo, non ci siamo mai fermati e ovviamente siamo pronti anche per la quarta dose per gli over 60 e, per tutte le categorie che saranno individuate, aspettiamo indicazioni dal ministero».

A Catania resta aperto l’hub vaccinale di via Pasubio, dove ha sede la struttura commissariale, gli altri hub del capoluogo e in provincia sono chiusi.

Nel Messinese sono presenti punti vaccinali a Mistretta/Santo Stefano, a S.Agata/Capo d’Orlando, a Patti, nell’hub fiera di Messina, nel Parco Corolla di Milazzo, a Lipari e Barcellona Pozzo di Gotto.

In Italia leggero calo dei nuovi positivi e delle vittime.

i nuovi contagiati in tutto il Paese sono 98.044, ieri erano 100.690. Le vittime del virus sono 93, in calo rispetto alle 105 di ieri.

Eseguiti in tutta Italia 389.576 tamponi. Il tasso di positività è il 25% in calo rispetto al 27 di ieri. i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 344, ovvero 17 in meno rispetto a ieri.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 41. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.864 (232 in più rispetto a ieri).

Gli italiani positivi al coronavirus sono attualmente 1.262.865. I contagiati dall’inizio della pandemia In totale sono 19.357.938, i morti salgono a 169.062.

Dimessi e guariti sono complessivamente 17.926.011, con un incremento di 83.165.