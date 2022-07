Arrivano a Catania i contenitori per la differenziata. Da lunedì in distribuzione nella città etnea i mastelli porta rifiuti per la raccolta.

Contenitori per la differenziata in distribuzione a Catania. Da lunedì sono in distribuzione per i cittadini, i mastelli porta rifiuti.

I contenitori distribuiti per agevolare la differenziazione dei rifiuti e la raccolta porta a porta, nelle zone del Lotto Centro dove sono stati rimossi i cassonetti.

Il Comune e il Consorzio Gema hanno stabilito che la consegna si terrà nei centri comunali di raccolta (isole ecologicche):

di via Gianni nei pressi del campo scuola di Picanello e in Largo Bordighera, dalle ore 8,30 alle 13,30.

Per ritirare i mastelli è necessario esibire la carta d’identità e il codice fiscale.