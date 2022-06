Elezioni comunali, inizia lo spoglio delle schede. Prime proiezioni: a Palermo avanti Lagalla. Basile in vantaggio a Messina.

Elezioni comunali, lo spoglio delle schede

Elezioni comunali, lo spoglio delle schede. Iniziato lo spoglio per le elezioni amministrative in Sicilia.

Primi risultati dallo spoglio per le elezioni amministrative in Sicilia, dove si è votato anche per il rinnovo degli organi elettivi in 120 Comuni, compresi i capoluoghi Palermo e Messina.

In 107 centri (fino a 15 mila abitanti) si è votato con il sistema maggioritario, in tredici (l’eventuale ballottaggio si terrà il 26 giugno) con il proporzionale.

Secondo la prima proiezione del consorzio Opinio Italia commissionato dalla Rai, alle comunali di Palermo il candidato Roberto Lagalla (centrodestra) raggiunge il 44,6%.

Per gli effetti della legge regionale Lagalla oltrepasserebbe il 40% e conquisterebbe lo scranno di sindaco di Palermo.

Segue Lagalla, Franco Miceli (centrosinistra) con il 28,7%. La copertura è del 5%.

Elezioni comunali a Palermo.

Secondo i primi dati ufficiali, quando a Palermo scrutinate 6 sezioni su 600, Roberto Lagalla del centrodestra è al 56,79%.

Segue Franco Miceli del centrosinistra al 23,13%, terzo Fabrizio Ferrandelli (Azione e +Europa) che riporta il 14,54% dei voti.

Forza Italia con il 12% circa dovrebbe essere secondo le proiezioni, il primo partito a Palermo.

Il vice presidente della Regione siciliana, Gaetano Armao, che fa parte del comitato di Roberto Lagalla dove collaborano altri due assessori del governo Musumeci: Toto Cordaro e Mimmo Turano commenta:

«Forza Italia Dimostra di essere un partito coeso e il centrodestra compatto raggiunge risultati»,

Le proiezioni favorevoli a Lagalla.

Secondo le ultime proiezioni del consorzio Opinio Italia commissionate dalla Rai, alle comunali di Palermo il candidato Roberto Lagalla (centrodestra) raggiunge il 48,3% (la sua coalizione è al 54,5%).

Secondo, Franco Miceli (centrosinistra) con il 28,1% (la sua coalizione raggiunge il 26,8%).

Terzo, Fabrizio Ferrandelli al 14,2% (la sua coalizione arriva al 10,1%).

Quarta, Rita Barbera al 4,6% (la sua coalizione è al 4%). La copertura è del 39%.

Elezioni comunali a Messina.

Secondo i dati provvisori delle comunali a Messina pare emerga una vittoria al primo turno del candidato sindaco Federico Basile.

Quest’ultimo sostenuto da liste civiche, dall’ex sindaco Cateno De Luca e dalle sue liste e da Prima l’Italia.

Dai dati provenienti dalle sezioni scrutinate, 80 su 253, Basile si attesta al 47,2% dei voti, seguito da Croce al 24,98%, De Domenico al 24,78%, Totaro all’1,79%, Sturniolo all’1,49%.

Nella città dello Stretto ha votato il 55,57% degli elettori il 9,44 % in meno rispetto alle scorse comunali in cui venne eletto De Luca.

I 120 comuni della Sicilia e i grossi centri al voto.