Coronavirus in Sicilia, 757 nuovi casi e sei morti. I tamponi eseguiti sono 6.378. Catania sempre prima per contagi nell’isola.

Coronavirus in Sicilia, 757 nuovi casi e sei morti

Coronavirus in Sicilia, 757 nuovi casi e sei morti. Ieri i nuovi positivi erano 1.825. Ai contagiati di oggi la Regione ne aggiunge 298 relativi a giorni precedenti.

I tamponi eseguiti sono 6.378. il tasso di positività è 11,8%, ieri era il 13. La Sicilia è al quinto posto per contagi in Italia, al primo il Lazio con 1.700.

I guariti sono 926, sei i decessi. Negli ospedali i ricoverati sono 581 (16 più di ieri), dei quali 26 in terapia intensiva (2 in più di ieri).

Ecco i nuovi contagi in Sicilia suddivisi per provincia:

Catania 391; Palermo 256; Agrigento 89; Trapani 70; Siracusa 69; Ragusa 61; Messina 50; Caltanissetta 47 e 22 a Enna.

In Italia calano i nuovi positivi ma aumentano le vittime.

I nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 10.371 (ieri erano 18.678).

Le vittime sono 41, rispetto a ieri 15 in più. I test eseguiti oggi, tra antigenici e molecolari, complessivamente sono 74.636.

Il tasso di positività è il 13,9%, in lieve calo rispetto al 14,63% di ieri. Sono 193 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 in più di ieri.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 14. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.210, ovvero 92 in più di ieri.

I positivi attuali sono 616.928, ovvero 5.286 in meno nelle ultime 24 ore. Gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia In totale sono 17.664.043, i morti in totale salgono a 167.432.

Dimessi e guariti sono complessivamente 16.879.683, con un incremento di 15.913 rispetto a ieri.