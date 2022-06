Rifiuti a Palermo è emergenza, roghi per strada. Salvata una famiglia a Ballarò, decine di roghi allo Zen. Vigili del fuoco in azione.

Rifiuti a Palermo è emergenza, roghi per strada. Ancora incendi di spazzatura a Palermo che alimenta un’emergenza senza fine.

Fiamme la scorsa notte in un appartamento prospicente lo storico mercato di Ballarò.

Sono intervenute squadre dei vigili del fuoco che hanno impiegato diverse ore prima di domare le fiamme. Sono in corso le verifiche per stabilire le cause.

Gli occupanti dell’appartamento messi in salvo. Non ci sono feriti, solo gravi danni all’abitazione.

I vigili del fuoco sono al lavoro per valutare l’agibilità della casa.

Spazzatura accatastata e bruciata in centro e nella periferia.

I pompieri sono intervenuti più volte allo Zen dove viene appiccato il fuoco ai cumuli di spazzatura e ai cassonetti stracolmi di immondizia.

Analoghi interventi da parte dei Vigili del fuoco nelle vie Rocky Marciano, Costante Girardengo e Nicolo Pensabene a Palermo.