Covid in Sicilia, 1.798 nuovi casi e 4 morti. Ieri i nuovi contagiati erano 2.711. I tamponi eseguiti sono 15.377. Il tasso di positività è 11% (ieri era il 14%).

Negli ospedali i ricoverati sono 551, quattro in meno di ieri. La Sicilia resta anche oggi al quarto posto per contagi in Italia. Gli attuali positivi sono 66.745 con una diminuzione di 478 casi.

I guariti sono 2.704 mentre le vittime sono 4 e portano il totale dei decessi a 10.942. In terapia intensiva i ricoverati sono 24, esattamente come il giorno prima.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Palermo 572; Catania 566; Siracusa 269; Messina 202; Ragusa 175; Agrigento 160; Trapani 153; Caltanissetta 89 e 44 a Enna.

In tutta Italia calano i positivi e le vittime.

I nuovi contagiati in tutto il Paese sono 18.391, ieri erano 24.267. Le vittime del virus sono 59, sette in meno rispetto a ieri.

I test eseguiti sono 192.108, ieri erano 242.060. Il tasso di positività è il 9%, in leggero calo rispetto al 10% di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 223, ovvero 25 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 8. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.878, ovvero 243 in meno rispetto a ieri.