Movida e lotta alla malamovida catanese. Controlli e multe dei carabinieri nelle piazze frequentate dai giovani nei fine settimana.

Movida e lotta alla malamovida catanese

Movida e lotta alla malamovida catanese. Intensificati negli ultimi giorni i controlli dei carabinieri di Catania per la sicurezza urbana del centro storico.

Le ispezioni finalizzate al contrasto della cosiddetta “malamovida”.

I militari hanno concentrato il loro operato nelle piazze della città etnea Rosolino Pilo, Stesicoro e Borsellino Alcalà e in via Gemmellaro,

luoghi abitualmente frequentati e affollati soprattutto dai giovanissimi durante il fine settimana.

In via Gemellaro e nelle stradine limitrofe, attenzione particolare posta ai locali presenti per la verifica del rispetto dei limiti delle emissioni sonore e della vendita di alcolici ai minorenni.

I controlli alla circolazione stradale hanno consentito di effettuare accertamenti su 34 veicoli elevando sanzioni amministrative per un ammontare di oltre 9.000 euro.

Le motivazioni delle multe dovute a guida senza patente, mancato utilizzo del casco protettivo, omessa revisione periodica, mancata copertura assicurativa.

Per due veicoli è scattato il fermo amministrativo e per altri due il sequestro amministrativo.

Eseguite mediante l’etilometro verifiche del tasso alcolemico a più di 40 persone.

Denunciata una 20enne catanese sorpresa alla guida della sua auto con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e inferiore a 1,5 g/l.

Alla giovane applicato il ritiro e sospensione della patente di guida.

Sanzionato amministrativamente un altro giovanissimo per il quale il tasso alcolemico è accertato tra 0,5 g/l e 0,8 g/l.