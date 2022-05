Coronavirus in Sicilia, 1.727 nuovi casi e 9 morti. I tamponi eseguiti sono 15.168. Catania ancora prima per contagi nell’isola.

Coronavirus in Sicilia, 1.727 nuovi casi e 9 morti. Ieri i nuovi positivi erano 1.710. I tamponi eseguiti sono 15.168. Il tasso resta 11%. I guariti sono 2.500. le vittime del virus nelle ultime 24 ore sono 9.

La Sicilia resta al quarto posto in Italia per contagi. Negli ospedali sono ricoverate 540 persone, ovvero 14 meno rispetto al giorno precedente. In terapia intensiva ricoverati in 19, tre in meno di ieri.

Ecco i nuovi positivi in Sicilia suddivisi per provincia:

Catania 554; Palermo 471; Messina 251; Siracusa 215; Trapani 167; Agrigento 155; Ragusa 136; Caltanissetta 116 e 34 a Enna.

In Italia diminuiscono i contagi e le vittime.

I nuovi contagiati in tutto il Paese nelle ultime 24 ore sono 18.255. Ieri erano 19.666. I morti sono 66, in calo rispetto ai 105 di ieri.

I test eseguiti 193.183 (ieri erano 198.897). Il tasso di positività è il 9%, in lieve calo rispetto al 10% di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 250, ovvero 2 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 14. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.348, ovvero 210 in meno rispetto a ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono complessivamente 721.575, ovvero 17.371 in meno nelle ultime 24 ore.

Gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia In totale sono 17.373.741. I morti in totale salgono a 166.542.

Dimessi e guariti sono complessivamente 16.485.624, con un incremento di 35.927 rispetto a ieri.