Nuovi assessori al Comune di Catania, tre donne. Il sindaco facente funzione di Catania nomina tre assessore, sono Adriana Patella, Cinzia Torrisi e Viviana Lombardo.

Nuovi assessori al Comune di Catania, tre donne. Il sindaco facente funzione Roberto Bonaccorsi ha trovato l’accordo su tre nomi.

Adriana Patella, in quota autonomisti, sostituirà Giuseppe Lombardo, Cinzia Torrisi e Viviana Lombardo, in quota a Fratelli d’Italia,

si divideranno le deleghe che furono degli e assessori Barbara Mirabella e Ludovico Balsamo.

Il giuramento davanti al sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi è avvenuto a Palazzo degli elefanti.

Per le tre nuove assessore le deleghe, ai Servizi sociali, Pubblica istruzione e Attività produttive.

Il nome di Patella circolava già da tempo negli ambienti di Palazzo degli elefanti

Gli autonomisti in considerazione dello scranno lasciato libero dall’ex Giuseppe Lombardo in giunta, hanno proposto al primo cittadino una professionista del settore della formazione.

Si tratta di Adriana Patella, già consigliera nella seconda Circoscrizione, con un curriculum considerato “perfettamente coerente”.

Viviana Lombardo le Attività produttive, delega ricoperta dal padre Nuccio Lombardo durante la passata sindacatura, quella guidata dal sindaco Enzo Bianco.

Anni prima, Lombardo era membro della giunta presieduta da Raffaele Stancanelli, nello specifico con delega al Personale.

La neo componente della giunta attuale, Viviana ha provato a candidarsi a Catania alle elezioni amministrative di giugno 2018, nella lista Catania 2.0.

Quest’ultima, supportata all’epoca da Luca Sammartino Italia dei Valori, oggi leghista, ma in quel periodo sosteneva l’uscente Enzo Bianco.

Nel breve tempo di una sindacatura, però, è cambiato l’orientamento e oggi, la neo assessora, che gestisce un centro servizi in via Plebiscito, entra in quota Fratelli d’Italia.

La nomina di quest’ultima, probabilmente per la vicinanza, sua e del padre, a un deputato regionale che sostiene la Meloni.

Infine, Cinzia Torrisi avrebbe come padrino, il candidato alle elezioni regionali 2022 Dario Daidone. Anch’egli in quota Fratelli d’Italia e, dunque, la Torrisi direttamente collegata al primo cittadino Salvo Pogliese.