Coronavirus in Sicilia, 4.014 nuovi casi e 7 morti. I contagiati dal covid in Sicilia, ieri erano 4.944. Nelle ultime 24 ore eseguiti 24.377 tamponi.

Il tasso di positività scende dal 17 al 16%. I decessi registrati sono 7, circa 1.300 i guariti. Nelle rianimazioni dell’Isola sono ricoverati 49 pazienti, come ieri.

La Sicilia oggi resta al settimo posto per contagi in Italia, esattamente come ieri. Gli attuali positivi sono 120.548 con un aumento di 3.274 casi.

I guariti sono 1.320 mentre le vittime sono 7 e aumentano il totale dei decessi a 10.486.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Palermo 1.206; Catania 866; Messina 846; Agrigento 426; Siracusa 390; Trapani 322; Ragusa 255; Caltanissetta 214 e 76 a Enna.

In Italia calano i contagi e tamponi, giù anche i decessi.

I nuovi casi in tutto il Paese sono 56.263, ieri erano 70.520. Le vittime del virus sono 79, in calo rispetto alle 143 registrate ieri.

I tamponi molecolari e antigenici eseguiti nelle ultime 24 ore sono 326.211, ieri erano 421.533. il tasso di positività è il 17%, in aumento rispetto al 16% di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 416, ovvero 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 34. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.895, ovvero 19 in meno rispetto a ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono complessivamente 1.244.149, ovvero 11.920 in più nelle ultime 24 ore.

Gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia In totale sono 16.136.057, i morti salgono a 162.688.

Dimessi e guariti sono 14.729.220, con un incremento di 44.849 rispetto a ieri.