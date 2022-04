Catania Calcio, Mancini non si presenta. Fumata nera per il Catania, l’acquirente diserta l’incontro con i curatori fallimentari per il rogito.

Catania Calcio, Mancini non si presenta dal notaio

Catania Calcio, Mancini non si presenta dal notaio. Fumata nera per il Catania. Benedetto Mancini è rimasto a Roma e non c’è l’evidenza dei fondi 375 mila necessari a rilevare ramo calcistico d’azienda.

A questo punto la situazione si delinea preoccupante.

L’incontro si è tenuto in serata tra il notaio Andrea Grasso e i curatori fallimentari ed è servito a prendere atto di quanto si delineava da tempo.

La conferma è arrivata con una nota diffusa dal club rosso-azzurro:

«Con pec datata 01/04/2022, regolarmente ricevuta, il collegio dei curatori fallimentari del Calcio Catania S.p.A.

ha convocato ancora una volta la società FC Catania 1946 s.r.l. alle ore 20.00 di oggi lunedì 4 aprile 2022 presso lo studio del notaio Andrea Grasso in via Milano, a Catania,

per la stipula dell’atto di cessione del ramo d’azienda calcistico, previo o contestuale versamento del saldo del prezzo (euro 375.000)».

Infine conclude la nota:

«Stante la mancata presentazione davanti al notaio del legale rappresentante della società FC Catania 1946 s.r.l. Benedetto Mancini o di altri soggetti da questi delegati,

e stante altresì l’omesso versamento del saldo prezzo, il collegio dei curatori fallimentari del Calcio Catania S.p.A. riferirà al Tribunale di Catania per le determinazioni di competenza».